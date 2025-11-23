A falta del nuevo puente y cinco kilómetros de catenaria Aún queda por instalar el cableado en el tramo de la línea que va desde el puente del Padrillo hasta Tejares. Personal de Adif apunta que la obra del paso junto a la Comandancia empieza a acumular retraso

Siete años después de iniciarse los trabajos y tras acumular más de cuatro de retraso, las obras de electrificación de la línea que conecta Salamanca con Fuentes de Oñoro encaran su recta final. Pero, aun así, no se espera que la vía pueda estar plenamente operativa hasta finales de 2026.

Dos son las principales actuaciones pendientes. Por un lado, todavía no se ha instalado la catenaria en la mayor parte del trazado de la línea que atraviesa el casco urbano de Salamanca, concretamente desde el puente del Pradillo hasta el barrio de Tejares, aproximadamente cinco kilómetros. El paso del ferrocarril sobre el Tormes es una construcción protegida por el Plan General de Ordenación Urbana, por lo que Patrimonio ha tenido que autorizar la intervención, en la que se aprovecharán los postes existentes: se alargarán para enganchar en ellos la catenaria.

Por otra parte, antes de instalar el cableado es necesario concluir el nuevo puente que se está levantando junto a la Comandancia de la Guardia Civil. Su construcción se inició en julio y el plazo de ejecución previsto es de ocho meses. Sin embargo, fuentes del personal de Adif y Renfe apuntan ya a que esta actuación empieza a acumular retraso y no confían en que la infraestructura pueda estar lista en febrero, como está planificado. Auguran que puede demorarse varias semanas, como ocurrió con el puente de Vistahermosa. De momento, falta por construir toda la plataforma superior de este paso sobre la vía, así como acondicionarla para que la avenida de Saavedra y Fajardo, acceso sur a la capital, sume un cuarto carril y un vial específico para ciclistas.

Aunque la vía electrificada se estrene el próximo año, Renfe no oculta que no hay, al menos de momento, ningún plan para que trenes de viajeros pasen por ella. Así que la modernización de esta vía repercutiría únicamente en el transporte de mercancías, y solo en los trenes de propulsión eléctrica.