La falta de mano de obra en el sector, un reto sin resolver en el sector

AESCON es la Asociación de Empresarios Salmantinos de la Construcción, Obras Públicas y Auxiliares.

Al frente de la misma, desde hace trece años se encuentra Manuel Prieto.

«Cuando llegué la crisis en el sector era muy importante, todo estaba paralizado, sin obras y las empresas sufriendo, cuestiones superadas en estos momentos. La Asociación tuvo entonces bajas por la desaparición de empresas. Ahora todo ha cambiado, los problemas son diferentes y nuevos como la falta de mano de obra», señaló Prieto.

«Por otro lado, la construcción ha evolucionado mucho en estos últimos años, la aplicación del Código Técnico de la Edificación, hace que las viviendas sean diferentes a las de época de crisis. En estos momentos el número de empresas es inferior y las plantillas han disminuido. El problema de la mano de obra se agravará, ya que no se está incorporando gente joven y la media de edad de los trabajadores se está incrementando así como las jubilaciones», apunta en sus reflexiones el presidente de AESCON.

El futuro del sector pasará, a su juicio, «por la construcción industrializada, que se está desarrollando poco a poco. Ahora tan solo supone un 9% de la actividad, pero la tendencia es que se incremente poco a poco».

En Salamanca ya hay varios ejemplos de construcción de este tipo, tanto en la zona de La Platina como en La Salle y en breve llegarán las cinco viviendas protegidas, de tipo industrializado, que la Junta tiene previsto construir en la localidad de Castellanos de Moriscos, que serán las primeras que la Administración Regional tiene previstas para la provincia.

«Las industrias actuales no están preparadas para desarrollar la demanda actual, por ello se tarda mucho en el proceso de fabricación, si bien es cierto que se reducen los tiempos en la instalación, que es más ágil» , apuntó Prieto.

Esta tendencia de la industrialización se espera que de estabilidad al sector, aunque sigue preocupando la falta de mano de obra.

«Hoy las empresas no se están presentando a las licitaciones de obras públicas o no cogen obras porque no saben si van a contar con trabajadores para desarrollarlas», esta es la realidad que vive el sector, según Manuel Prieto, «esto se une, en el caso de las obras públicas, a que se están licitando con precios de 2021, cuanto todo ha subido un 40% y por eso muchas se están quedando desiertas».

Acerca de la actual demanda de vivienda, asevera que «es fruto de los años de paralización tras la crisis del sector. La obra nueva en estos momentos tiene muchos handicaps y después de la crisis de 2009 muchos profesionales la miran con prudencia y no se arriesgan con obras grandes, por ejemplo para hacer setenta viviendas. Además la estadística de venta de viviendas del mes de agosto, que es el último disponible, ya empieza a reflejar una tendencia a la baja. El sector de Salamanca, no tiene capacidad para asumir el riesgo de construcción de obras grandes».

Sin embargo la rehabilitación ha crecido en estos años, aunque a juicio de Prieto: «Los Fondos Europeos que prometieron que llegarían para estas labores han sido una decepción, la lentitud de las Administraciones ha supuesto que se desaproveche una oportunidad histórica».

Desde AESCON no solo se defienden los intereses del sector en beneficio de todas las empresas ante los diferentes organismos y administraciones, sino que se ofrecen servicios de asesoramiento especializado, realización de trámites para aliviar el exceso de carga administrativa que tienen nuestros empresarios.

«En estos momentos, estamos formando e informando a nuestros asociados sobre la construcción industrializada y la aplicación de las nuevas tecnologías como la inteligencia artificial al sector para que puedan ser más competitivas y seguir siendo uno de los sectores de mayor relevancia de nuestra ciudad», resume el presidente Manuel Prieto.

AESCON

Plaza de San Román, 7, 37001, Salamanca

923261626

aesconsg@ceoecepymesalamanca.es