Falta leche en Salamanca para los aislados que más lo necesitan

El Banco de Alimentos hace un llamamiento a la sociedad salmantina para que hagan un esfuerzo más en unos momentos duros para todos. Y lo hace porque hay personas que lo están pasando peor que otras, ya que sus dificultades diarias para salir adelante se han complicado aún más en la situación actual. La donación de alimentos resulta aún más importante que nunca, sobre todo de productos que organismos como el Fondo Español de Garantía Agraria, encargado del programa de ayuda oficial, no aporta en las cantidades necesarias para atender todas las peticiones.

“Se necesita leche y también productos no perecederos como conservas, que no obliguen a tener que entregar a las familias en el momento, que podamos espaciar el reparto”, señala Godofredo García, presidente del Banco de Alimentos de Salamanca. Aunque la situación con la leche no es tan acuciante como hace diez días, si se siguen necesitando aportaciones. “Hace poco hemos recibido un cargamento de 15.000 litros de leche con el que hemos podido salvar lo más urgente, pero es conveniente contar con más porque el decreto de alarma va a durar”, apunta Godofredo, que destaca el aumento de la solidaridad de los salmantinos en los últimos días. “Empresas y particulares se han puesto en contacto con nosotros para realizar donaciones”, afirma.

Los últimos datos oficiales, correspondientes al mes de febrero, hablan de que los beneficiarios de la ayuda alimentaria gubernamental en Salamanca ascienden a 7.150 personas, que atienden el Banco de Alimentos y Cruz Roja a través de entidades colaboradoras. Sin embargo, esta cifra ha crecido en las últimas semanas. “Desde que comenzó el estado de alarma, se han apuntado más usuarios, por lo que las necesidades también ha aumentado”, reconoce Godofredo García. Al menos, la última entrega del Fondo Español de Garantía Agraria, 187.814 kilos de diferentes alimentos, llegó justo antes de que la pandemia se agravara, por lo que han podido hacer frente a los repartos de las últimas semanas con cierta holgura, salvo en artículos como la leche y las conservas. Las entregas de productos pueden hacerse en el almacén de la ONG en Mercasalamanca, además de en el local de la calle Castroverde número 22, de 10 a 13 horas.