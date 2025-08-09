La falta de espacio frena la llegada de importantes fondos al Centro de la Memoria Los documentos del Archivo General de la Administración vinculados con el Movimiento Nacional están retenidos en Alcalá de Henares. El director, Severiano Hernández, califica como «básico y fundamental» contar con el edificio de Tejares

José Ángel Montero Salamanca Sábado, 9 de agosto 2025, 06:15 Comenta Compartir

Dieciséis años después, la situación sigue siendo la misma. A pesar de las reiteradas promesas del Ministerio de Cultura, el compromiso de dotar al Centro Documental de la Memoria Histórica con un tercer edificio sigue a la espera. El ansiado almacén para el depósito de documentos planeado en el barrio de Tejares sigue sin ser una realidad. Es más, ni siquiera hay proyecto de obra, pese a que en su día ya se redactó una memoria inicial. Esta situación se está dejando sentir en el devenir del propio Centro de la Memoria, que ve frenada la llegada de importantes nuevos fondos por falta de espacio para su almacenamiento. Este es el caso de toda la documentación sobre el Movimiento Nacional y los sindicatos verticales perteneciente al Archivo General de la Administración que debería estar ya depositada Salamanca y que permanece en Alcalá de Henares a la espera de que se construya el almacén de Tejares.

«Ahora mismo tenemos un problema grave de espacio», señala el director del Centro Documental de la Memoria Histórica, Severiano Hernández, consciente de que resulta «básico y fundamental» para el día a día contar con el edificio que está proyectado en una parcela municipal del barrio de Tejares. «Ahora, para guardar parte de los fondos, vivimos de prestado en el Archivo Histórico Provincial», subraya Hernández.

Y no es para menos. La entidad pide a gritos esta nueva infraestructura para acoger los más de 18 kilómetros de documentos que están pendientes llegar a Salamanca. «Son palabras mayores, pues estamos hablando de doblar la actual documentación que se guarda en el centro, ya que ahora mismo contamos con 6,8 kilómetros de documentos —a Cataluña se fueron 900 metros de documentos—», aclara el director del Centro Documental de la Memoria Histórica, que en la actualidad dispone de dos edificios: la sede del Archivo de la Guerra Civil, en la calle Gibraltar; y el inmueble del Centro de la Memoria, en la plaza de Los Bandos. «Con estas infraestructuras, estamos obligados a hacer milagros», apostilla Severiano Hernández.

Y la cosa se complica. Pues además de documentos, el Centro de la Memoria también acoge objetos y otros materiales vinculados con el franquismo y la transición, un número que debería incrementarse con nuevos depósitos, pero que no llegan por carecer de un lugar idóneo para almacenarlos. Entre ellos están todos aquellos vinculados con el franquismo que han sido retirados de diferentes edificios y espacios públicos, y que en la actualidad se custodian en Alcalá de Henares. Una de estas piezas es la escultura homenaje a Onésimo Redondo que se instaló en el cerro de San Cristóbal de Valladolid y que fue retirada en 2016 en virtud a la Ley de Memoria Histórica.

Y es que después de casi 16 años y siete ministros de Cultura diferentes, el almacén para el depósito de fondos comprometido por César Antonio Molina (ministro en el Gobierno de Zapatero) sigue pendiente a pesar de que en estos años se han incluido partidas presupuestarias para su construcción, aunque nunca han llegado a ejecutarse. En los presupuestos de 2023 y 2024 figuraban 3,3 millones de euros, y entre 2025 y 2026 están presupuestados otros 6 millones de un coste estimado de 14,6 millones de euros. Es más, el Ministerio de Cultura anunció en 2024 su compromiso de licitar la redacción del proyecto de ejecución y posteriores obras, pero ha pasado un año y no ha habido ningún avance.

El entrenador que descubrió a Fernando Martín

A pesar del inconveniente que supone la falta de un almacén para acoger grandes fondos, el Centro Documental de la Memoria Histórica no ha dejado de recibir nuevas colecciones, especialmente vinculadas con la época de la Transición, aunque también de periodos precedentes. Uno de los últimos fondos en ser depositados en el centro es el de la familia Fuente Caamaño: miles de fotos, archivo de periódicos y mucha correspondencia, asegura el director del centro, Severiano Hernández.

Aunque el archivo se remonta a documentación de finales del siglo XIX, con los documentos que un día formaron parte de la colección de Ricardo Fuente Asensio, resulta llamativo también el fondo depositado por su nieto Ricardo Fuente Caamaño, un galerista, profesor de gimnasia y entrenador de baloncesto que puede presumir de haber sido el descubridor de uno de los talentos más grandes del baloncesto español de todos los tiempos, el madrileño Fernando Martín, así como de su hermano Antonio. «Estamos ante una documentación muy importante», subraya Severiano Hernández. El fondo llegó al Centro de la Memoria en 2024.

En cuanto a la colección de Ricardo Fuente Asensio (el abuelo), destaca por la gran cantidad de periódicos aportados, retratos de mucha calidad y correspondencia. Fue director de cuatro periódicos propiedad de Alejandro Lerroux y fundador de la Hemeroteca Municipal de Madrid, así como director del diario El País.

A este archivo hay que sumar también el de su hijo Ricardo Fuente Alcocer, catedrático de Dibujo e ilustrador en varios semanarios humorísticos. Estuvo preso con Miguel Hernández y fue una de las cuatro personas que portaron su féretro. Fue fundador de la editorial Tecnos, que después compró el salmantino Germán Sánchez Ruipérez. Y junto a su aportación, la de su mujer, Carmen Caamaño, discípula de Claudio Sánchez Albornoz, pionera del baloncesto femenino y militante comunista que estuvo procesada porque cortaron la cabeza a la estatua del Rey en las Universidad Complutense. «Su fondo tiene fotografías de mucha altura», concluye Hernández.