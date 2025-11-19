Fallece el misionero salmantino Leoncio Redero a los 98 años en Paraguay Natural de Huerta, dedicó gran parte de su ministerio sacerdotal a destinos en América Latina

Ángel Benito Salamanca Miércoles, 19 de noviembre 2025, 13:38

El sacerdote salmantino Leoncio Redero, natural de Huerta y considerado el presbítero de mayor edad de la Diócesis de Salamanca, ha fallecido este martes, 18 de noviembre, en Paraguay a los 98 años, país en el que continuaba desarrollando su labor pastoral y donde permaneció activo prácticamente hasta el final de su vida, tal y como ha informado la Diócesis de Salamanca a través de un comunicado.

Nacido en 1927, ingresó con solo 11 años en el Seminario Diocesano y fue ordenado sacerdote en 1950 por Mons. Francisco Barbado Viejo. Tras sus primeros destinos en la capital salmantina —entre ellos, como coadjutor en Pizarrales— se afianzó su vocación misionera, inspirada por San Francisco Javier y alentada por la encíclica Fidei donum, que abrió a los sacerdotes diocesanos la posibilidad de servir en territorios de misión.

Su primer destino en América Latina llegó en 1954, cuando fue enviado a Paraguay. Allí pasó una década como formador, profesor y rector del Seminario Menor de Villarrica del Espíritu Santo, una etapa que marcaría profundamente su trayectoria.

De regreso a España, ejerció su ministerio en distintas parroquias de la provincia —Florida de Liébana, El Pino de Tormes, Villarino de los Aires, Larrodrigo, Anaya de Alba, Herrezuelo o Valdecarros— y asumió responsabilidades diocesanas como consiliario de la JARC o miembro del Consejo Presbiteral.

A finales de los años 90 pidió regresar a Paraguay para atender las necesidades pastorales de la comunidad. Con 72 años asumió la parroquia Virgen del Carmen, en Asunción, donde se ganó el afecto de los feligreses por su cercanía, sencillez y constancia pastoral. En sus últimos años colaboró en la Capellanía Virgen de la Asunción, desde donde, ya con 96 años, confesó durante la campaña del DOMUND: «Mi tarea misionera ahora es simplemente esperar y rezar. Rezar y esperar», palabras con las que transmitió serenidad, fe y preocupación por la falta de vocaciones en España.

El obispo de Salamanca, José Luis Retana, ha enviado una carta de condolencia al cardenal arzobispo de La Asunción, Adalberto Martínez Flores, en la que expresa su gratitud y cercanía. En ella da gracias a Dios por «su fecundo ministerio sacerdotal» y pide que pueda «gozar de la plenitud del Misterio pascual». También subraya que la vida de Redero ha sido «un testimonio vivo de entrega, generosidad y dedicación a la misión universal de la Iglesia», agradeciendo asimismo el acompañamiento recibido por parte de la arquidiócesis paraguaya.

La diócesis salmantina lo recuerda hoy como un ejemplo de fidelidad y entrega, con más de siete décadas de ministerio y una vida marcada por el servicio tanto en su tierra natal como en las comunidades paraguayas a las que dedicó gran parte de su vocación.