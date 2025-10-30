Fallece Juan Calderón, el hermano mayor «por excelencia» de Jesús Nazareno La Congregación ha informado a sus hermanos y a la comunidad del fallecimiento

Jueves, 30 de octubre 2025

La Congregación de Jesús Nazareno y Santo Entierro ha comunicado en la tarde de este jueves el fallecimiento del que fuera hermano mayor Juan Calderón Sánchez. La hermandad le ha definido como un nazareno «con mayúsculas y miembro de una larga saga de congregantes».

«Queridos hermanos. Lamentamos comunicaros que hoy nos ha dejado nuestro hermano Juan Calderón Sánchez, un NAZARENO con mayúsculas y miembro de una larga saga de congregantes. Su dedicación al frente de la Ilustre y Venerable Congregación y su carisma han dejado una impronta en ella que será muy difícil de borrar. Su nombre iba unido al de Jesús Nazareno y el Santo Entierro, fue el Hermano Mayor por excelencia. Ahora solo nos queda más que pedirte que desde el cielo sigas cuidando de tus hermanos. Descansa en Paz, Juan», han comunicado desde la Congregación.

El velatorio se encuentra instalado en la sala 4 del Tanatorio de San Carlos y la celebración será este viernes, 31 de octubre, a las 10:30 horas en la capilla.