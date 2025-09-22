Fallece el exsenador Francisco de Vicente Nació en Vitigudino en 1930 y tuvo una intensa actividad política en los albores de la Transición Española

El exsenador Francisco de Vicente ha fallecido este lunes en Salamanca. Nacido en Vitigudino en 1930, representó a Salamanca en la primera legislatura constituyente (1977-1979) por la Unión de Centro Democrático (UCD) y fue uno de los parlamentarios firmantes de la Constitución de 1978.

Abogado de profesión, De Vicente tuvo una intensa actividad política en los albores de la Transición Española. Fue presidente de la Asamblea de Parlamentarios de Castilla y León que tenía como objetivo acelerar el proceso preautonómico y negociar con el Gobierno central.

Francisco de Vicente también fue miembro del consejo de administración de GRUPOSA, empresa editora de LA GACETA DE SALAMANCA entre 1997 a 2020.

La capilla ardiente está instalada en el tanatorio de San Carlos Borromeo y su funeral tendrá lugar mañana a las 11 en la iglesia de El Carmen (plaza de Los Bandos).

