Noticias 24 horas al día en Salamanca - LA GACETA de Salamanca

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Arturo Santos Borbujo. ARCHIVO

Fallece el exconcejal Arturo Santos Borbujo

Se ocupó del área de Cultura y Educación (1979-1983) con Jesús Málaga Guerrero como alcalde

La Gaceta

Lunes, 27 de octubre 2025, 12:16

Comenta

El exconcejal de la primera Corporación democrática Arturo Santos Borbujo ha fallecido este fin de semana en Salamanca.

Santos Borbujo se ocupó del área de Cultura y Educación (1979-1983) con Jesús Málaga Guerrero como alcalde. También fue profesor de Francés en el colegio Maristas y en los últimos años profesor del departamento de Filología Francesa de la Facultad de Economía y Empresas de la Universidad de Salamanca.

El compromiso político lo heredó su hijo Arturo Santos, que también fue concejal del Ayuntamiento de Salamanca con Alfonso Fernández Mañueco como alcalde.

Desde este medio de comunicación trasladamos el sentir a su familia, sobre todo a su mujer Ascensión Iglesias, presidenta de la asociación de mujeres Plaza Mayor, y a sus hijos Arturo, Ana y Alberto, así como a sus cuatro nietos.

Publicidad

Top 50
  1. 1 Los dos pueblos de Salamanca en los que más ha llovido, aparte de la capital, este sábado
  2. 2 Una vida entre la medicina y el lienzo
  3. 3 El Salamanca UDS le regala tres puntos a la Segoviana (1-2)
  4. 4 Movilización en Villamayor por una riña entre vecinos, con un cuchillo y un palo de por medio, que acaba con dos heridos y denuncias cruzadas
  5. 5 La tribuna sobre la Gran Vía: esta es la historia de las escaleras de la Riojana
  6. 6 Supera la tasa de alcoholemia permitida y provoca un accidente en la Gran Vía
  7. 7 MAHOCI: referente en obra civil y compromiso con Salamanca
  8. 8 Fallece el histórico socialista y actual edil de Topas, José Antonio Galante Patiño
  9. 9 Robó un generador en Cabezuela y acabó amenazando al dueño con un destornillador: su condena 61
  10. 10 El mercado inmobiliario de Salamanca: pisos a menos de la mitad de precio que en Madrid y alquileres 400 &euro; más bajos

Publicidad

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para registrados.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

lagacetadesalamanca Fallece el exconcejal Arturo Santos Borbujo

Fallece el exconcejal Arturo Santos Borbujo