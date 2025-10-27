Fallece el exconcejal Arturo Santos Borbujo Se ocupó del área de Cultura y Educación (1979-1983) con Jesús Málaga Guerrero como alcalde

El exconcejal de la primera Corporación democrática Arturo Santos Borbujo ha fallecido este fin de semana en Salamanca.

Santos Borbujo se ocupó del área de Cultura y Educación (1979-1983) con Jesús Málaga Guerrero como alcalde. También fue profesor de Francés en el colegio Maristas y en los últimos años profesor del departamento de Filología Francesa de la Facultad de Economía y Empresas de la Universidad de Salamanca.

El compromiso político lo heredó su hijo Arturo Santos, que también fue concejal del Ayuntamiento de Salamanca con Alfonso Fernández Mañueco como alcalde.

Desde este medio de comunicación trasladamos el sentir a su familia, sobre todo a su mujer Ascensión Iglesias, presidenta de la asociación de mujeres Plaza Mayor, y a sus hijos Arturo, Ana y Alberto, así como a sus cuatro nietos.