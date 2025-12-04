Fallece el escultor zamorano José Luis Alonso Coomonte, ex profesor de la Facultad de Bellas Artes de la Universidad El presidente de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco, ha manifestado su pesar por su muerte

E.P. Castilla y León Jueves, 4 de diciembre 2025, 15:52 | Actualizado 16:04h. Comenta Compartir

El escultor zamorano y ex profesor de la Facultad de Bellas Artes de la Universidad de Salamanca José Luis Alonso Coomonte ha fallecido este jueves a los 93 años, como así lo ha publicado el Ayuntamiento de Benavente, municipio en el que nacio el artista, a través de la red social 'X' del Consistorio.

El presidente de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco, que ha compartido el mensaje del Ayuntamiento de Benavente, ha manifestado su pesar por el fallecimiento del escultor, que fue reconocido con el Premio Castilla y León de las Artes en el año 2020.

«Lamento profundamente el fallecimiento de José Luis Alonso Coomonte, #PremioCyL de las Artes 2020. Uno de los mejores de los nuestros, creador único», ha escrito el presidente de la Junta en su cuenta personal de 'X'.

«Su obra quedará para siempre en la historia del arte de nuestra tierra. Mi más sincero pésame a su familia y amigos», ha concluido Alfonso Fernández Mañueco.

Alonso Coomonte nació en 1932 en el municipio zamorano de Benavente, estudió en Madrid y en la academia de Bellas Artes de San Fernando, y tras obtener una beca para ampliar sus estudios de escultura se trasladó a Paris, para seguir su formación.

Trabajó como profesor de dibujo en Benavente y en Madrid y entre 1986 y 2002 fue profesor de la Escuela de Bellas Artes y Oficios de Zamora y de la Facultad de Bellas Artes de la Universidad de Salamanca.

Algunas de sus obras son 'La Farola' en la plaza de la Marina de Zamora; el monumento con rebecos en Picos de Europa; la fuente de Las Naciones de la calle Guzmán el Bueno de Madrid; el 'Homenaje a los poetas' en el puente de Los Poetas de la capital zamorana; el mosaico a la Virgen de la Vega de Benavente, o la puerta principa del Seminario Mayor de Astorga.