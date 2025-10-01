Fallece a los 89 años Luciano Salvador Ullán, exmagistrado decano y figura clave en la Justicia salmantina Fue un juez con mucha transcendencia en Salamanca, conocido por haber sido titular del Juzgado de Primera Instancia número Seis y también del Juzgado de lo Penal número Dos, llegando a ser Magistrado Emérito

Celia Luis Salamanca Miércoles, 1 de octubre 2025, 20:32 Comenta Compartir

Fallece a los 89 años el magistrado Luciano Salvador Ullán, procedente de Pereña de la Ribera. Un juez con mucha transcendencia en Salamanca, conocido por haber sido magistrado decano de los Juzgados de Salamanca, titular del Juzgado de Primera Instancia número Seis y también del Juzgado de lo Penal número Dos de la ciudad, llegando a ser Magistrado Emérito. Desempeñó su labor en Salamanca y fue una figura relevante en casos judiciales de la zona, como el de 'El niño de El Royo'.

En 2007 Salvador Ullán fue distinguido con la Cruz de Honor de San Raimundo de Peñafort que otorga el Ministerio de Justicia. Luciano compartía entonces emocionado su condecoración con los profesionales de la Justicia y con su familia, presentes en el acto celebrado en la Audiencia Provincial. Y confesaba que tras nueve meses jubilado «vivo ahora un momento de plenitud, disfrutando del cariño de los míos».

En el mundo jurídico era conocido como una «persona agradable, humana y muy cercana con el justiciable».

Su capilla ardiente está instalada en la sala 2 del Tanatorio San Carlos. Desde LA GACETA lamentamos el fallecimiento y nos unimos al dolor de sus familiares. También trasladamos nuestro pésame a todos sus amigos y allegados. D.E.P.