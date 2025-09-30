Noticias 24 horas al día en Salamanca - LA GACETA de Salamanca

La exposición 'El Mando de Ingenieros en apoyo a las autoridades civiles' incorpora nuevos paneles de las últimas actuaciones desarrolladas este verano

La muestra rinde homenaje a décadas de servicio de esta unidad

La Gaceta

Salamanca

Martes, 30 de septiembre 2025, 18:41

La exposición 'El Mando de Ingenieros en apoyo a las autoridades civiles', instalada desde junio en el local 1.24–1.25 de la planta primera del Centro Comercial El Tormes, se actualiza con nuevos contenidos dedicados a las últimas acciones llevadas a cabo este verano de 2025, tanto en apoyo a autoridades civiles como a la UME en la lucha contra incendios forestales.

La muestra, de acceso libre y disponible hasta el próximo 31 de octubre, ofrece una mirada detallada al papel del Ejército de Tierra —y en particular del Mando de Ingenieros— en apoyo a la población civil en situaciones de emergencia. Los nuevos paneles explican la colaboración del Mando de Ingenieros con la Unidad Militar de Emergencias (UME) en operaciones como:

- Despliegue de zapadores en apoyo a la UME para proteger poblaciones frente a la amenaza del fuego en la provincia de Orense, orientado a realizar limpieza del perímetro de las poblaciones afectadas o que pudiesen verse comprometidas en un futuro por la amenaza del fuego.

- Apoyo en la lucha contra incendios forestales. El MING despliega ocho núcleos operativos en base a empujadoras D5 y D7 en apoyo a la Unidad Militar de Emergencias (UME) con la misión de apoyar la lucha contra los incendios forestales y el restablecimiento de la normalidad en las zonas afectadas, a raíz de los incendios acontecidos en las provincias como Orense, León, Cáceres y Zamora.

Y con las autoridades civiles de Ávila desplegando dos empujadoras D7 en la zona del embalse de Serones, con la misión de perimetrar el área y al mismo tiempo, crear un sistema de drenaje con el fin de controlar la escorrentía de las cenizas en caso de lluvia y así, que no contamine el agua del embalse que abastece a la ciudad de Ávila.

Además, la exposición mantiene un amplio recorrido histórico y visual sobre la actividad del Mando de Ingenieros desde 1957, incluyendo intervenciones destacadas en inundaciones, temporales de nieve, cortes de suministro eléctrico, desastres naturales y situaciones excepcionales como la pandemia de la COVID-19 con las operaciones 'Balmis' y 'Misión Baluarte'.

Entre las actuaciones recientes que recoge destacan la construcción de puentes en Montblanc (Tarragona) y Aldea del Fresno (Madrid), la instalación de una compuerta transbordadora en el Embalse de Ribarroja (Fayón, Zaragoza), la respuesta a la tormenta Filomena y la colaboración en las inundaciones de Valencia en 2024.

