Expertos analizan en Salamanca el papel de Franco: «Era un embustero» El Centro Documental de la Memoria Histórica ha acogido el inicio del congreso 'A los 50 años de la muerte de Francisco Franco' dentro del programa del Gobierno 'España en Libertad'

El Centro Documental de la Memoria Histórica ha acogido este miércoles la inauguración del congreso 'Franco en el Quinquenio Republicano', una de las épocas menos estudiadas del dictador entre 1931 y 1936 que ha contado con la presencia de historiadores de primer nivel. El evento se enmarca dentro del programa del Gobierno 'España en libertad' y ha contado con la presencia del secretario de Estado de Memoria Democrática, Fernando Martínez.

El representante del Ejecutivo ha destacado que el programa no tiene como fin celebrar la muerte del dictador, sino ver las posibilidades que se abrieron con su muerte «para conquistar la democracia y la libertad». «Queremos llamar mucho la atención sobre la gente joven sobre qué es vivir en dictadura y qué es vivir en democracia». Así, ha mostrado su «preocupación» porque un 25 % de los jóvenes en encuestas considera que no le importaría vivir en un régimen autoritario.

Expertos del nivel del prestigioso historiador Ángel Viñas, que ha abierto las sesiones ante la ausencia de Paul Preston, ha recordado que la documentación pública que se puede consultar como el expediente militar de Francisco Franco en el Archivo Militar General de Segovia constata que «Franco fue un embustero».

Ha puesto como ejemplo uno de los combates en los que participó en el año 1916 en los alrededores de Ceuta en la batalla del Biutz. «Se le propuso a Franco, pero cuando uno ve el expediente militar de Franco descubre que no intervino en el combate porque le pegaron un tiro cuando iba a subir una loma. Sin embargo, él se postuló para que le dieran una laureada, que no se la dieron». En cambio, ha recordado que el primer biógrafo de Franco «lo edulcoró» y se decía que había ido al combate en la mochila con el dinero que tenía que pagar a los regulares porque era el capitán pagador. «¿Quién hace eso? Es mentira y se lo inventa el biógrafo».