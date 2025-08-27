Un experto en nutrición avisa de los suplementos alimenticios: «Tomar más cantidad de la necesaria...» Los expertos desmienten que den resultados más rápidos o que sean clave para perder peso, y aconsejan mantener una rutina de ejercicio bien estructurado, una buena alimentación y un descanso mínimo

Pablo Torres Salamanca Miércoles, 27 de agosto 2025, 14:03

En verano, muchos de los jóvenes optan por acudir a los gimnasios para matar la gran cantidad de tiempo libre del que disfrutan. A falta de clases, estos ven el deporte como la única vía para mantener la rutina. Es por eso, por lo que muchos comienzan en el mundo de las pesas y las máquinas, hasta tal punto que empiezan a tomárselo más enserio. Sin embargo, hoy en día ya no es sólo esfuerzo y disciplina, y es que muchos jóvenes optan por la suplementación deportiva para mejorar sus resultados en el gym. La moda del gym empieza en redes sociales, donde muchos jóvenes ven a «influencers del gym» y empiezan a imitar su rutina. Y es que, además de los ejercicios que estos realizan, también implica empezar a tomar batidos de proteínas, creatina y quemadores de grasa.

Estos suplementos alimenticios están diseñados para complementar la dieta y aportar diferentes nutrientes esenciales, de otra manera que no sea a través de la comida. Pero en el mundo del deporte, están más enfocados a otros aspectos como en la mejora del rendimiento, una recuperación más rápida u obtener masa muscular. Sin embargo, Daniel García, experto en nutrición, insiste en que no son necesarios para obtener beneficios «Pueden ser beneficiosos si hay un déficit real en la dieta o una exigencia física muy alta, pero de ninguna manera son imprescindibles para ver resultados», afirma. Es más, este explica que en muchos casos se consumen sin conocimiento o incluso abusando, «solo porque alguien en redes sociales los recomienda o porque todos en el gimnasio los toman» decía.

Para antes de consumirlas es importante estar informados y contar con el consejo de un profesional ya que puede causar problemas diferentes problemas digestivos. «Tomar más cantidades de proteína de la necesaria no va hacer que tengas el doble de músculo», advierte. Además de este error, los jóvenes también cometen otros como combinar varios suplementos sin saber si son compatibles o sustituir batidos de proteína por comidas. «Los suplementos pueden ayudarte, pero no compensan una mala dieta ni un entrenamiento mal estructurado», dice con firmeza. De hecho, recalca que es posible conseguir los mismos resultados sin utilizar estos productos, ya que estos suplementos también se puede encontrar en la comida, con una dieta alta en proteína gracias a los huevos, el pollo, las legumbres o los cereales integrales, entre otros.

Por eso mismo, antes que un batido pre-entreno o post-entreno, aconseja opciones más sencillas y naturales. «Antes de entrenar, es recomendable ingerir algo con energía de liberación lenta como avena, plátano o tostadas integrales. Después del ejercicio, una comida que combine proteína con carbohidratos para una buena recuperación» explica.

Pero muchas veces, los jóvenes buscan un resultado inmediato e idealizan estos productos de manera inadecuada. «Se cree que aceleran los resultados, que ayudan a perder peso mágicamente o que son clave para subir de volumen, pero no es cierto» desmiente. «Es fundamental tener una rutina y una disciplina que corresponda al esfuerzo que se está realizando. Esto implica realizar una buena alimentación y descansar unas horas mínimas, que muchas veces no se tiene en cuenta y es importantísimo» explica.

Por último, antes de tomar cualquier suplemento, el doctor García insiste en la importancia de hacerse una revisión médica y consultar a un profesional para que te pueda orientar a la hora de obtener los resultados. «Es mucho más sensato invertir en un buen asesoramiento que en productos innecesarios. Conocer tu cuerpo, tus necesidades y tus límites es el verdadero primer paso hacia un cambio físico sano y duradero», concluye.

