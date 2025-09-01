Europe rompe el récord: el concierto más caro en años Vanesa Martín, Melendi y Omar Montes también lideran el ranking

Belén Hernández Salamanca Lunes, 1 de septiembre 2025, 13:21 Comenta Compartir

El caché que va a pagar el Ayuntamiento de Salamanca por el concierto del grupo sueco Europe es el más caro de los últimos años, al menos desde el 2019.

Los 142.00 euros (sin IVA) que se abonarán por este espectáculo están un 67 % por encima de la siguiente actuación en cuantía: la de Malú de 2023 y la de Vanesa Martín de 2022, que costaron 85.000 euros cada una, según los datos publicados en el Portal de Contratación del Ayuntamiento de Salamanca.

El mítico grupo de los años 80 llegará a la Plaza Mayor el próximo 14 de septiembre tras actuar el día anterior en Oviedo, donde las entradas están a la venta por 52,8 euros cada una. En Salamanca será una actuación gratuita, siguiendo la política del Consistorio de ofrecer un programa de actos musicales abiertos al público.

Pero si Europe es el grupo que más ha costado hasta ahora a las arcas municipales, lo cierto es que la artista Vanesa Martín es la que más ingresos ha cosechado en Salamanca, ya que sus dos conciertos están en el Top 5 de los más caros. Si en 2022 su caché fue de 85.000 euros, su regreso al año siguiente supuso otros 80.000 euros.

Melendi también cobró por su concierto 80.000 euros en 2021, al que le sigue como artista mejor pagado de los últimos años en Salamanca Omar Montes con 72.500 euros.

En el otro extremo se encuentra la actuación de Celtas Cortos del año pasado, que costo 19.500 euros. El concierto de La Pegatina, en 2021, supuso 19.000 euros a las arcas municipales, mientras que Scandalo y el DJ Nar cobraron en 2019 18.550 euros, Sexy Zebras obtuvo el año pasado 18.300 euros y Raya Real, 16.500 euros también en 2024.