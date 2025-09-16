Europe dispara el balance sanitario con 20 atenciones y tres traslados al Hospital, récord de estas Ferias Cruz Roja Salamanca ha realizado 43 intervenciones en los conciertos de las Fiestas | La noche del domingo concentró la mitad de las asistencias por el calor y la afluencia de público

Celia Luis Salamanca Martes, 16 de septiembre 2025, 10:18 Comenta Compartir

El dispositivo preventivo y sanitario desplegado por Cruz Roja Salamanca durante los conciertos de las Ferias y Fiestas ha atendido hasta la fecha a un total de 43 personas, de las que 20 corresponden a la noche del domingo en el concierto de Europe, el más multitudinario de la programación. Según el responsable del área de Socorros y Emergencias de Cruz Roja Salamanca, Alberto Andrés Regalado, el fuerte calor acumulado durante la jornada, el tiempo de espera y la elevada concentración de público fueron los factores que desencadenaron ese número tan elevado de asistencias: «Se dieron varios elementos a la vez: altas temperaturas que se mantuvieron por la noche, mucha gente esperando desde temprano y las aglomeraciones dentro de la Plaza. Eso disparó las intervenciones».

De las 20 atenciones del concierto de Europe, 11 fueron a mujeres y 9 a hombres, en su mayoría personas de entre 45 y 65 años. Todas ellas se debieron a mareos o síncopes, y tres casos requirieron traslado hospitalario: dos por desvanecimientos y uno por un cuadro de mareo con dificultad respiratoria. El balance sanitario refleja 43 intervenciones, de las que cuatro precisaron traslado a hospitales (tres en Europe y una en la actuación de Marta Santos). La mayoría de las atenciones fueron por mareos, síncopes y desvanecimientos, con solo un caso de intoxicación etílica registrado en el concierto de Los 40 Sessions y algún caso de herida leve.

Alberto Andrés Regalado ha recordado que la distribución de recursos humanos y materiales operativos se ajusta cada día al tipo de evento y a la previsión de afluencia con la Junta Local de Seguridad. En cada concierto, Cruz Roja moviliza dos ambulancias, una UVI móvil, un Punto de Alerta y Primeros Auxilios y tres vehículos. Los equipos se sectorizan en la Plaza Mayor coordinados con Protección Civil, Policía Local y Policía Nacional, y el puesto central sanitario se ubica en el pasaje de Caja Duero que conecta con Espoz y Mina, lo que permite un acceso rápido a cualquier punto.

El responsable de Socorros y Emergencias de Cruz Roja ha subrayado el papel del voluntariado dentro del dispositivo: «Atender 20 intervenciones en una sola noche supone todo un reto, y lo logramos gracias al esfuerzo de nuestros voluntarios, que aportan atención sanitaria de calidad y un componente humano que es fundamental». Regalado también ha destacado la coordinación con el resto de cuerpos en la plaza: «Nosotros somos un eslabón más de la cadena. Sin la Policía Local, la Nacional y Protección Civil no podríamos llegar a tiempo a donde se encuentren los afectados. La comunicación fluida y la colaboración hacen posible que todo el dispositivo funcione«.

Los datos, por jornadas

Por jornadas, los conciertos habían transcurrido con normalidad hasta el 14 de septiembre: una atención en la orquesta La Fórmula en la plaza de la Concordia, tres en Siempre Así, una en Antonio José, cuatro en Medina Azahara, una en Los 40 Session, cinco en Siloé, cuatro en Marta Santos y una más en el parque Elio de Nebrija, una en Lia Kali, 20 en Europe— la cifra más alta—y dos en José Mercé.

El equipo de Cruz Roja

El equipo de voluntariado y personal de Socorros y Emergencias de Cruz Roja está integrado por técnicos de emergencias sanitarias y transporte sanitario, personal de enfermería, operadores del Centro de Coordinación, psicólogos y socorristas.

Asistencias en 2023 y 2024

Los datos son similares a años pasados: 55 atenciones el pasado año 2024 y 44 en 2023.