Ester Muñoz: «Quizás ahora a Sánchez le convenga poner el dinero de la ELA para que no se hable de su corrupción» La portavoz del PP en el Congreso explicó en qué punto está la negociación para desbloquear esta ley

La portavoz del Partido Popular en el Congreso de los Diputados, Ester Muñoz, visitó «una vez más» la sede de los populares salmantinos para exponer en qué punto se encuentra actualmente la 'batalla' parlamentaria para desbloquear la Ley ELA, pactada hace un año, pero que todavía no repercute en los enfermos y familiares.

Muñoz -vicesecretaria de Sanidad- confesó que sacar adelante la Ley ELA fue el primer cometido que le encargó Núñez Feijóo nada más llegar al cargo y explicó que durante los últimos años ha podido conocer de cerca «el drama familiar y económico que supone el diagnóstico de esta enfermedad». La leonesa aseguró que existen numerosos casos de pacientes que solicitan la eutanasia «no porque no quieran vivir más, sino porque no pueden permitírselo económicamente», de ahí las urgencias por desbloquear la situación.

«Es un trabajo durísimo. Nadie entiende por qué el Gobierno ha tardado tanto en torcer el brazo. El mayor escollo es que pedíamos que el Gobierno pusiera 230 millones, pero ellos querían que lo pusieran las comunidades autónomas. Nadie entiende que haya miles de millones de euros para borrar la deuda catalana, pero no haya 230 millones para la Ley ELA», enfatizó. Muñoz afirmó que tras la aprobación de la ley ya advirtió a las asociaciones: «Ahora falta que pongan el dinero». «Se demostró que Sánchez les usó para hacerse la foto, pero el dinero nunca llegó. Cada vez que lo pedíamos el PSOE votaba a favor, pero no ponía el dinero. De hecho, María Jesús Montero no sabía ni de lo que le estaba hablando porque ni conocía la ley», lamenta.

Tras un calvario de presentación de PNL y preguntas parlamentarias, la pasada semana se atisbó una solución al problema con una nueva luz verde por parte del Gobierno, pero la portavoz del PP en el Congreso sigue recelando de que el dinero vaya a llegar: «Quizás ahora les viene bien poner el dinero de la ELA y que no se hable de casos de corrupción, pero no porque a Sánchez le convenza, sino porque es un farsante. Lo sabemos, pero en el PP creemos que es lo mejor para los pacientes y por eso lo hemos aprobado».

La estadística dice que el coste medio de un paciente de ELA oscila entre los 60.000 y 80.000 euros anuales porque necesitan cuidados enfermeros específicos durante las 24 horas del día y «por eso mucha gente se plantea si le merece la pena arruinar a su familia por vivir unos años más» y acaban solicitando la eutanasia, aunque no desean morir, concluyó la portavoz del PP.

Unidos contra Sánchez

Ester Muñoz hizo un llamamiento a «votar unidos» y «tener esperanza en un cambio que va a llegar». «Tenemos un Gobierno que ha iniciado un proceso para evitar la alternancia política en el país atacando al poder judicial, al Parlamento y a los medios de comunicación libres. Sánchez sabe que el Parlamento no le apoya, pero le da igual. El Gobierno acusa de prevaricar a aquellos jueces que les investiguen a ellos. Y vemos un ataque sin precedentes a los medios que les investigan a ellos y los llaman pseudomedios y fachosfera. Creo que Sánchez va a aguantar hasta 2027 porque necesitar estar allí para poder defenderse de los casos de corrupción contra su familia y su Gobierno. Esto nos lleva a estar preparados para sacarle del Gobierno porque es una persona sin escrúpulos que hará lo que sea por seguir ahí. Cada día que pasa es más peligroso. Este es el Gobierno al que nos enfrentamos y al que tenemos que ganar. Nunca nuestro partido fue más importante para la nación».