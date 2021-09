Estancada la vacunación de los salmantinos de 30 a 59 años: un 10% no acude a pincharse

La vacunación entre la población de 30 y 59 años parece haber tocado techo con menos del 90% de vacunados. Conforme a la estadística de la Consejería de Sanidad, en esta provincia a una de cada diez personas de este grupo etario, más de 14.000, no se le ha inoculado ni una sola vez ninguno de los sueros que ayudan a protegerse contra el coronavirus. Y no es ni porque no haya dosis disponibles, como ocurría hace unos meses; pero tampoco porque Sanidad no les ofrezca ninguna fecha para poder hacerlo. De hecho, en la capital del Tormes, cada vez resulta más difícil ver una cola a las puertas del Multiusos. No puede achacarse tampoco ya a una falta de oportunidades, puesto que hace ya tres meses que se empezó a llamar a la mayoría de ellos, y además desde agosto todos disponen del sistema de autocita.

Las últimas convocatorias masivas en el Multiusos apuntan a que, ahora que incluso quienes han sufrido el covid pueden vacunarse al mes de haber sido diagnosticado, la mayoría de los salmantinos de estas edades que no han acudido parecen no tener ya intención de hacerlo, una situación que se está viviendo no solo en Salamanca sino prácticamente en toda España y la mayor parte de Europa. Y es que de las 24.506 vacunas inoculadas en la provincia en el último mes, solo 1.578, poco más de un 6%, han sido primeras dosis a mayores de 29 años. Si se tiene en cuenta que prácticamente toda la población mayor de 60 años está inmunizada, es evidente que no hay mucha prisa por parte de ese 10% de salmantinos de entre 30 y 60 años de que les inyecten en sus cuerpos los sueros contra la covid.