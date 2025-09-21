La Esperanza, reina de la Catedral durante 48 horas Desde primera hora de este sábado hasta este domingo, los salmantinos pueden acudir a venerar a la imagen en un besamanos extraordinario

María Andrea Sandia Salamanca Domingo, 21 de septiembre 2025, 09:10 Comenta Compartir

La imagen de Nuestra Señora de la Esperanza ha salido de su tradicional hogar en el convento de San Esteban para ocupar un sitio de honor estos días en la Catedral, donde los devotos podrán visitarla hasta el final de la jornada de hoy en un emotivo besamanos.

Ataviada con sus mejores atuendos y arropada por los hermanos de la Hermandad Dominicana y los fieles, la Virgen recorrió ayer las calles de la ciudad durante el rezo del Rosario de la Aurora. «Fue muy emotivo. No tengo palabras para explicar lo que vivimos, ese momento de conexión con la Virgen. Fue algo muy íntimo y especial. Una procesión en el más absoluto respeto, llena de amor y veneración por Nuestra Señora», relató el hermano mayor, Delfino Gómez.

Tras el solemne rosario, la Virgen de la Esperanza fue recibida por el cabildo catedralicio y exhibida para un emotivo besamanos en el que participaron salmantinos y visitantes extranjeros.

Durante todo el día, fueron muchos los fieles que se acercaron a la Catedral para venerar la imagen. Para algunos, encontrarse cara a cara con ella fue tan emotivo que les hizo llorar. Otros rindieron homenaje a la Virgen con los claveles que la Hermandad Dominicana ofrecía a la entrada de la iglesia. Lo recaudado con estas flores se destinará a distintas causas benéficas.

El besamanos de hoy

Del mismo modo que ayer, la imagen de Nuestra Señora de la Esperanza se expone hoy para que quienes deseen venerarla puedan hacerlo. Los fieles podrán visitarla en horario de 10:00 a 18:00 horas.

Procesión extraordinaria

El próximo 27 de septiembre, la Virgen de la Esperanza emprenderá el regreso al convento de San Esteban en una inédita procesión que recorrerá las calles de la capital durante seis horas. La comitiva llevará la imagen por una novedosa ruta que pasará por algunos de los lugares más emblemáticos de la ciudad.

El Jubileo de la Esperanza

Tradicionalmente, la imagen de la Virgen de la Esperanza no procesiona ni se presenta para un besamanos durante esta época del año. Sin embargo, con motivo del Jubileo dedicado a la advocación de la imagen mariana, la Hermandad Dominicana ha organizado estos actos de fe extraordinarios.