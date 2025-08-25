«Escribo en rojo por la sangre y en negro por la tierra» La artista callejera Arantza Vázquez logra captar en sus poemas la esencia del viandante, tras charlar con él unos instantes, y la plasma a través de su máquina de escribir

Arantza busca la inspiración callejera a los pies de la Clerecía y la Casa de las Conchas.

Caminar por el centro de Salamanca siempre es una experiencia muy enriquecedora, a pesar de que lo lleve uno haciendo toda la vida. Este es el caso de la poetisa salmantina Arantza Vázquez, insiste en la «tz» de su nombre, que se encuentra en la calle Compañía, con su máquina de escribir a los pies de La Clerecía y la Casa de las Conchas, en su ciudad natal.

La escritora aprovecha el paso de los viandantes para acercar la poesía a la calle. «Es algo que llevamos haciendo mucho tiempo. Somos un colectivo asentado en Madrid, aunque soy de Salamanca, que nos gusta dar visibilidad a la poesía, de ahí que hagamos este tipo de intervenciones», explica.

Este movimiento poético en la calle, es una «performance» que tiene su origen en los años 70 en el rastro de Madrid, y después «un grupo de poetas contemporáneos lo hemos retomado en el 2010», añade. Para ella esta ha sido la gran oportunidad de su vida y su gran escuela.

Esta joven poeta, situada entre los turistas que pasean por el centro del casco histórico de Salamanca, espera que alguno de ellos se acerque a su mesita poética y le propongan un tema. Después de hacer unas sencillas preguntas para conocer un poco a la persona en cuestión, allí mismo desarrolla el poema inspirado en estas ideas. «Depende mucho de cómo esté la persona el resultado varía o como este yo, cada día es una experiencia distinta», señala la artista.

De todo este trabajo, a los pies descalzos de la poetisa, porque así es como trabaja, descalza, hay varios ejemplares de su primer libro «Amazonas en llamas», con muchos poemas elaborados en la calle.

Arantza, detalla cómo le gusta trabajar, hasta el tipo de tintas preferidas y formato, así como su máquina de escribir Olimpia: «Normalmente, se lo entrego a la persona, suelo utilizar papel verjurado A5 y se lo entrego en una funda plástico, y lo hago con mi Olimpia de toda la vida». Además, añade, «ahora mismo estoy escribiendo a doble espacio, y en dos tonos en rojo y negro. El rojo es por la sangre y el negro por la tierra, la sangre considero que es el agua, representa la sensibilidad en el ser humano, eso que moviliza a todos por dentro».

Estas intervenciones las realiza un colectivo compuesto por diez poetas, conocidos como «Escaparate de poesía», a lo largo de todo el territorio nacional. Dentro de sus actividades incluyen la participación en concursos, performances, algunos espectáculos y en algunos festivales.

A pesar de su juventud ya posee un amplio recorrido, y se pude ver en sus redes sociales y blog, por si algún amante a la poesía quiere conocer su trabajo.

Con este tono espiritual que suelen transmitir los artistas que buscan la inspiración en la tierra, Arantza explica el motivo de escribir descalza en la calle, «es una forma de conectar más con la tierra, con el lugar que piso y con la presencia de este precioso momento».

