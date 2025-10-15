Escasa incidencia de la huelga general por Palestina La concentración ante la Subdelegación del Gobierno es seguida por un millar de personas

La huelga general por Palestina convocada por el sindicato CGT y secundada por UGT y CCOO pasó bastante desapercibida en Salamanca, con una escasa participación y una ausencia de incidentes, según reconocen fuentes sindicales, que, a pesar de todo, no ofrecen datos concretos.

Además del parón, en unos casos de jornada completa y en otros durante dos horas en turno de mañana y otras dos horas en turno de tarde, el programa organizado por sindicatos y asociaciones estudiantiles arrancó al mediodía con una manifestación que partió de la plaza de Los Bandos y terminó frente a la sede de la Subdelegación del Gobierno, secundada por un centenar de manifestantes que lograron cortar durante varios minutos la Gran Vía y exhibir consignas como «Abajo el Estado de Israel», «Pararlo todo por Palestina» o «Israel genocida, Palestina libre». Ya por la tarde, a las 18 horas, en las escaleras de la plaza de Anaya se celebró un coloquio con la participación de Néstor Prieto, integrante de Flotilla que intentó llegar a Gaza, Néstor Prieto. Y a las 20:00 horas, tuvo lugar otra protesta por Gran Vía que arrancó con la participación de unas 800 personas, según fuentes policiales, y que transcurrió sin incidentes.

Tampoco se registraron incidentes en los servicios mínimos fijados por el Ministerio de Transportes para los trenes con destino o salida de Salamanca. «Normalidad en toda la jornada», confirmaron fuentes de Renfe.

La única incidencia reseñable fue la pintada realizada en la fachada principal de la facultad de Farmacia, «Palestina libre».