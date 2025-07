La escalera para que los pacientes del Hospital puedan bajar al parque de Huerta Otea, pendiente del permiso de la CHD

Carlos Rincón Salamanca Sábado, 19 de julio 2025, 07:21 Comenta Compartir

Con el mismo objetivo que la estrategia de humanización del Sistema de Salud de Castilla y León, que pretende hacer más agradable a los pacientes su paso por el Hospital, el Ayuntamiento de Salamanca pretende financiar con una pequeña parte de los 20 millones de euros de superávit la construcción de una escalera que permita bajar a pacientes y acompañantes del complejo sanitario a la amplia zona verde del parque de Huerta Otea tan solo cruzando el avenida de la Transición Española. Con una inversión de 75.000 euros, el Consistorio quiere generar un acceso mediante una escalera de madera en tres tramos de 10 peldaños, que nacería en la media luna que se encuentra frente al acceso al aparcamiento subterráneo.

Durante la inauguración de 'El jardín de María', el alcalde de Salamanca, Carlos García Carbayo, ha insistido este viernes su intención de construir la escalera para acercar que los pacientes y los acompañantes puedan acercarse más fácilmente a la zona verde que discurre en paralelo al Tormes. Pero, antes de poner en marcha el proceso para su construcción, la administración local necesita la autorización de la Confederación Hidrográfica del Duero (CHD), que se solicitó a finales del pasado mes de marzo.

En el escrito remitido al organismo de cuenca, se especifica que se ha elegido para la construcción de este acceso a la ribera un punto situado fuera del cauce, a más de 27 metros del dominio público hidráulico y a más de 85 metros de la zona de aguas bajas, por donde discurre el río habitualmente. La escalera de madera se ubicará al abrigo del gran muro sobre el que se apoya la avenida en la que se encuentra el Complejo Hospitalario. Los técnicos municipales explican que la construcción para descender a Huerta Otea se sostendrá sobre once pilares de madera, cuyas dimensiones son «inferiores a la sección de cualquier árbol de ribera de medio porte, por lo que además de no ubicarse en la zona de cauce, no interfieren ni afectan a la hidrología e hidráulica de la zona de policía en la que se ubican». Pero, de momento, la CHD no ha autorizado al Ayuntamiento a ejecutar esta intervención menor.