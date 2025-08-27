«Todo era barro y no había calles ni edificios, por este barrio pasaban carros de combate» Comerciantes de toda la vida resisten en La Prosperidad, un barrio que se mantiene en constante transformación

En el paseo Canalejas, a pocos metros de la parroquia de Sancti-Spiritus, Carmen Barrado, trabajadora de un conocido establecimiento de la zona, revive con nostalgia algunos momentos especiales vividos en el barrio de La Prosperidad. «Estaba leyendo una revista, alcé la mirada y, de repente, vi que en la tienda estaba Helen Lindes, Miss España», recuerda con una sonrisa. Lindes fue coronada como Miss España en el año 2000, representando a Gran Canaria en el certamen celebrado en Fuengirola.

No es la única celebridad que ha pasado por allí. También el actor y político Toni Cantó, Antonio Cantó García, cruzó las puertas del local en una ocasión. «La Prosperidad es un barrio de gente de siempre. Nos conocemos entre los pequeños comerciantes y también con los vecinos. Hay una relación cercana, nos ayudamos unos a otros. Aunque cada vez quedan menos comercios de los de antes», lamenta Carmen.

Ampliar «Antes conocías a todo el mundo» Carmen Barrado, trabajadora en una tienda local, recuerda con cariño el día en que se encontró con Helen Lindes y Toni Cantó. Esta vecina de toda la vida del barrio, ha sido testigo de cómo la zona ha cambiado con el paso del tiempo. «Antes, todos los comercios eran particulares, de autónomos. Conocías a todo el mundo. Ahora ya quedan muy pocos negocios de los de antes», comenta con cierta nostalgia. Aun así, no pierde el ánimo y continúa al pie del cañón. Junto al otrobar y algunos comerciantes que aún resisten, Carmen mantiene viva la esencia del barrio.

En el otro extremo del barrio, los hermanos Martín continúan al frente de su negocio, uno de los más longevos del lugar. Javier Martín, veterano comerciante, gestiona junto a su familia una frutería que abrió sus puertas el 2 de noviembre de 1981. «Llevamos 44 años aquí. Es un buen barrio, sobre todo muy tranquilo», afirma.

Martín recuerda cómo era el entorno cuando iniciaron su actividad: «Todo lo que hoy es carretera era barro. No había calles asfaltadas, ni edificios como los de ahora. Pasaban carros de combate por aquí, literalmente. Con los años, se urbanizó todo y se ha mejorado mucho».

Ampliar Una frutería de toda la vida Juan Carlos Martín, uno de los dueños de la frutería que lleva abierta 44 años en La Prosperidad, destaca el fuerte sentido de comunidad que mantiene el barrio vivo. Aunque ha visto cómo el barrio ha ido evolucionando, resalta que el Parque Picasso sigue siendo el corazón y punto de encuentro para vecinos de todas las edades. Valora la buena convivencia entre generaciones y la cercanía que tienen con sus clientes. Sobre el futuro, se muestra optimista y cree que el barrio seguirá adelante.

Sin embargo, no todo ha sido evolución positiva. «Antes había cinco bares juntos aquí cerca, y funcionaban todos. Ahora muchos negocios han cerrado. Los locales están vacíos o se han convertido en apartamentos turísticos o garajes. Hace 25 años era imposible conseguir un local libre; ahora sobran», explica.

Uno de los aspectos más valorados por los vecinos sigue siendo el entorno natural. Parques como el de los Jesuitas, el Parque Picasso o La Alamedilla son considerados el corazón del barrio. «La Prosperidad es residencial y tranquilo, pero cada vez más envejecido. Hay menos gente joven y más personas mayores. El barrio se ha ido vaciando poco a poco», comenta una vecina.

