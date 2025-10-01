Enviadas 10.000 cartas de aviso por acceder a la ZBE sin justificar 33.000 vehículos ya están dados de alta en la plataforma de registro para entrar en el área peatonal de Salamanca

Belén Hernández Salamanca Miércoles, 1 de octubre 2025, 20:02 | Actualizado 20:10h.

El 98% de los vehículos que transitan por la zona peatonal de Salamanca están registrados en la plataforma.

El pasado mes de julio comenzaron a funcionar los lectores de matriculas que controlan los accesos a esta zona de la ciudad, que registra una media diaria de entre 8.500 y 10.000 vehículos, dependiendo del día de la semana.

Asimismo, un total de más 33.000 vehículos están dados de alta en dicha plataforma, una cifra sensiblemente mayor de los 18.000 que estaban previstos inicialmente y que se superaron en la primera semana de puesta en funcionamiento del sistema de registro.

Tras el final del «periodo de gracia» y el inicio de la tramitación de las multas desde ayer, 1 de octubre, es necesario recordar que toda aquella persona que por causas debidamente justificadas necesite entrar en este espacio podrá seguir haciéndolo, independientemente del lugar en el que resida o del vehículo que utilice.

No obstante, deberá registrarse previamente en la plataforma digital https://zbe.aytosalamanca.es introduciendo sus datos peatonales y la matricula del vehículo en cuestión.

Desde el pasado mes de julio y hasta el 30 de septiembre a aquellos conductores que entraban a la zona sin justificar sus accesos se les enviaba una carta informativa en la que se exponía este hecho con la finalidad de que se formalizase el registro y se regularizara la situación.

En ese periodo, desde el área de Movilidad de la Policía Local se han expedido en torno a 10.000 cartas. Desde ayer el Ayuntamiento de Salamanca comenzó a sancionar estos accesos irregulares, ampliando el «periodo de gracia» ya que inicialmente la indicación fue que entre el 1 de julio y el 30 de septiembre se sancionaría los conductores reincidentes.

Cabe recordar también que la infracción lleva aparejada una multa de 100 euros. Para los conductores que aún se vean en la necesidad de realizar consultas, orientar y resolver dudas a este respecto, el Consistorio ofrece desde el pasado mes de febrero un servicio de atención ciudadana, atendido por cuatro personas.

El servicio está disponible en el correo electrónico zbe@aytosalamanca.es, a través del teléfono 923 27 91 99 y forma presencial en las dependencias de la Policía Local de Salamanca, situadas en la avenida de la Aldehuela, 43 – 63. Tienen autorización los residentes de la zona, los propietarios e inquilinos de plaza de garaje, así como los autorizados de forma temporal tanto por residentes como por los establecimientos del espacio, en líneas generales.