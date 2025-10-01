Enésimo retraso del tren de Barcelona: más de dos horas y media La operadora achaca a «una incidencia técnica» la demora

Carlos Rincón Miércoles, 1 de octubre 2025, 19:55

El Alvia entre Barcelona y Salamanca anotó el martes su enésimo retraso. El tren que debía partir poco después de las nueve de la mañana de la estación de la ciudad condal llegó a la capital del Tormes con más de dos horas y media de retraso.

Una incidencia técnica en la salida fue el origen, según confirman fuentes de Renfe, de la demora. El convoy de pasajeros salió ya con retraso de la estación de Sans y llegó a Salamanca 150 minutos más tarde de lo debido, según informó la operadora, y 160 minutos, según apuntaron algunos de los afectados a este periódico.

Hace meses que los viajeros de este servicio se quejan de los constantes retrasos. Hasta cinco horas de retraso llegó a acumular el pasado agosto por la rotura de un anclaje.

A principios del verano, UGT denunció que este servicio de Renfe cada vez da más problemas. Teo González, responsable de servicios ferroviarios del sindicato, apuntó que, en unas ocasiones, las demoras se producen en la salida desde la capital catalana; en otras, por fallos en el material; pero que los mayores problemas surgen porque se trata de un convoy en doble composición, y las incidencias surgen especialmente en el momento de enganchar y desenganchar los trenes.