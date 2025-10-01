Noticias 24 horas al día en Salamanca - LA GACETA de Salamanca

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Un tren en la estación de Salamanca. ARCHIVO

Enésimo retraso del tren de Barcelona: más de dos horas y media

La operadora achaca a «una incidencia técnica» la demora

Carlos Rincón

Carlos Rincón

Miércoles, 1 de octubre 2025, 19:55

El Alvia entre Barcelona y Salamanca anotó el martes su enésimo retraso. El tren que debía partir poco después de las nueve de la mañana de la estación de la ciudad condal llegó a la capital del Tormes con más de dos horas y media de retraso.

Una incidencia técnica en la salida fue el origen, según confirman fuentes de Renfe, de la demora. El convoy de pasajeros salió ya con retraso de la estación de Sans y llegó a Salamanca 150 minutos más tarde de lo debido, según informó la operadora, y 160 minutos, según apuntaron algunos de los afectados a este periódico.

Hace meses que los viajeros de este servicio se quejan de los constantes retrasos. Hasta cinco horas de retraso llegó a acumular el pasado agosto por la rotura de un anclaje.

A principios del verano, UGT denunció que este servicio de Renfe cada vez da más problemas. Teo González, responsable de servicios ferroviarios del sindicato, apuntó que, en unas ocasiones, las demoras se producen en la salida desde la capital catalana; en otras, por fallos en el material; pero que los mayores problemas surgen porque se trata de un convoy en doble composición, y las incidencias surgen especialmente en el momento de enganchar y desenganchar los trenes.

Publicidad

Top 50
  1. 1 Accidente laboral en Los Ovalle: una trabajadora pierde tres dedos al quedar atrapada una de sus manos en una picadora de carne
  2. 2 El refrán de las cabañuelas avisa de lo que llega estos días: «A la primera agua de octubre...»
  3. 3 El Hospital incorpora un refuerzo de prestigio para el reto del trasplante cardiaco
  4. 4 Las 276 rutas de autobús con origen o destino en Salamanca que pasan a ser gratuitas este martes
  5. 5 El pueblo de Salamanca con la piscina con más bañistas de toda la provincia
  6. 6 Atrapada una persona en el interior de su coche tras volcar en la SA-102, a la altura de Sorihuela
  7. 7 Un choque entre dos camiones obliga a cortar la N-620 a la altura de Robliza de Cojos
  8. 8 Completada la gratuidad de la tarjeta Buscyl: «Está bien que sea gratis, pero deberían establecer prioridades»
  9. 9 ¡Aquí no queremos motos, a tomar por c***!»: la bronca que llevó al banquillo a dos vecinos de Alba de Tormes
  10. 10 «El precio del vacuno para el ganadero está bien pero luego no es como parece»

Publicidad

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para registrados.

Comentar es una ventaja exclusiva para registrados

¿Ya eres registrado?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

lagacetadesalamanca Enésimo retraso del tren de Barcelona: más de dos horas y media

Enésimo retraso del tren de Barcelona: más de dos horas y media