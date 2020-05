“En las residencias me reciben como a Papá Noel”

Feli Gómez es una de las trabajadoras sociales del Ayuntamiento de Peñaranda y su departamento ha visto aumentar exponencialmente el trabajo diario por las situaciones derivadas del COVID-19.

El Estado de Alarma supuso un antes y un después en el día a día del departamento. “El 16 de marzo, lunes, tras el decreto del Estado de Alarma creamos un equipo de trabajo básico de urgencia con Bomberos y Policía Local a través del que el trabajador social valora las necesidades que vayan surgiendo por teléfono y correo electrónico y atención personal en los imprescindibles. A partir de ahí empezamos a trabajar para cubrir lo primero la alimentación y que no le falte a nadie. Como estamos dentro del convenio con Diputación hago uso también de toda la nueva normativa que se pone en marcha, nuevos protocolos, requisitos y ayudas, todo lo tengo que estudiar, interiorizar y entender para tener respuesta rápida y ágil porque no hay tiempo”.

Desde entonces no hay descanso. “El teléfono lo tengo derivado a mi móvil y he estado atendiendo las 24 horas. A partir de ese momento trabajamos codo a codo con la alcaldesa y los concejales Pilar y Fran, y también con los Bomberos. No me han puesto un veto, todo lo comentamos y tomamos decisiones conjuntas, no me he sentido sola, me he sentido amparada por los protocolos de intervención y la normativa y por otro lado por las personas que estábamos aquí al frente”, comenta la trabajadora social.

A lo largo de estas semanas se han atendido a 36 familias en sus necesidades más básicas llegando a un total de 89 personas de las que 40 son menores.

“Hay familias que conocíamos, otras no, y otras que acababan de llegar de otros países justo el día antes del Estado de Alarma. También ha sido muy bonito porque cuando levantas el teléfono del otro lado no encontrabas nada de egoísmo, sólo pedían para sus hijos. Codo con codo hemos trabajado con la parroquia, Cáritas, Diputación, Voluntarias de San Vicente, Cruz Roja y familias y empresas que han ido donando alimentos y otros productos básicos”, señala.

El COVID-19 ha provocado otras carencias, más allá de los alimentos. “Destacaría también que no sólo se ha dado respuesta a necesidades básicas como la alimentación. Nos han llegado familias de Peñaranda que no estábamos atendiendo y que por distintas razones se han quedado en la cuneta. Es emocionante poder ayudar, ellos se ponen en tus manos”, afirma Feli Gómez.

Desde Servicios Sociales se han puesto ayudas a domicilio urgentes, se han tramitado residencias para personas mayores que necesitan atención y no podían pagarla o se habían quedado sin cuidador habitual por contagio del coronavirus.

Dos meses después la situación va evolucionando. “ El teléfono arde y ahora está llegando mucha petición de información de alquileres, el tema de la vivienda preocupa especialmente a la población y hay que informar y orientar para que hagan uso de las ayudas”, concluye Feli Gómez.