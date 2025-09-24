La empresa Tebrio recibe el premio a la mejor Pyme salmantina de 2025 En la gala también se reconoció a FISAN, Wembley Studios, Auto Salamanca Cars y SolarTec Renovables

Clara Delgado Salamanca Miércoles, 24 de septiembre 2025, 18:03 Comenta Compartir

Tebrio es la Pyme del Año 2025. La empresa biotecnológica asentada en Doñinos de Salamanca recibió ayer el galardón que conceden el Banco Santander y la Cámara de Comercio de Salamanca y LA GACETA.

La CEO y cofundadora de la empresa, Adriana Casillas, fue la encargada de recoger el premio, en un acto celebrado en la sede de la Cámara y que contó con la presencia del presidente de la institución, Alberto Díaz, el director territorial del Banco Santander de Castilla y León, Javier Martín; el alcalde del Ayuntamiento de Salamanca, Carlos García Carbayo, el presidente de la Diputación, Javier Iglesias y el director de LA GACETA, Julián Ballestero.

Tebrio es un referente biotecnológico internacional fundado en el año 2014, siendo líder en el sector de la biotecnología de insectos. Su actividad se centra en la obtención de proteínas, grasas saludables, biomateriales y biofertilizantes sostenibles, contribuyendo a la economía circular y a la reducción de la dependencia de recursos convencionales.

Como afirmó la propia Adriana Casillas al recoger el galardón, «probablemente este sea el premio más importante que hemos recibido, después de haber recibido gran variedad de reconocimientos a nivel nacional e internacional», reconoció, recordando que «hoy también se está premiando el liderazgo femenino dentro de un nuevo modelo de negocio industrial».

Además del Premio Pyme del Año, se han concedido cuatro accésits. En la categorías de Internacionalización se ha otorgado a Florencio Sánchez e Hijos (FISAN), empresa centenaria de Guijuelo dedicada a los productos ibéricos, con presencia en más de 25 países.

El de Innovación y Digitalización ha recaído en Wembley Studios, compañía tecnológica especializada en soluciones cloud e inteligencia artificial.

El de Formación y Empleo se ha concedido a Auto Salamanca Cars, concesionario con más de 60 años de trayectoria. Y, por último, el Accésit de Pyme Sostenible es para Gestión Solar Salamanca (SolarTec Renovables), referente en energías renovables, con un fuerte crecimiento y compromiso con la sostenibilidad.