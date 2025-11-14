«Es muy emocionante y sorprendente ser la mejor repostera de España» La cocinera salmantina Sara Cámara ha ganado el XI Campeonato Nacional de Cocina y Repostería en Palma de Mallorca

Clara Delgado Salamanca Viernes, 14 de noviembre 2025, 06:15 Comenta Compartir

La salmantina Sara Cámara se ha coronado como la mejor repostera del país en el XI Campeonato Nacional de Cocina y Repostería, celebrado esta semana en Palma de Mallorca. Tras resultar ganadora, en la categoría de repostería, del Campeonato de Cocina y Repostería de Castilla y León 2025 el pasado mes de julio, la charra puso rumbo a Mallorca para mostrar sus habilidades culinarias.

¿Qué significa llegar a obtener un reconocimiento como este?

—La verdad es que es un reconocimiento bastante importante. Además de la magnitud que tiene ser la mejor repostera de España, para mí es algo muy emocionante y sorprendente. No he sido nunca una cocinera de dulce, pero al final, proponiéndose las cosas y trabajándolas, se consiguen.

¿Cómo fue la experiencia?

—Fue estupenda. Este año el campeonato nacional ha sido en Mallorca y, bueno, además de disfrutar de unos días por aquí, hemos podido estar en las instalaciones de la escuela de hostelería de las Islas Baleares, que es un espacio maravilloso. Con los compañeros también muy bien: había un nivel increíble y todo se ha dado fenomenal. El transcurso del campeonato fue estupendo; las elaboraciones salían como tenían que salir, como se habían ensayado, y el resultado, pues ya lo conocéis.

¿Cuál fue la creación que realizó?

—El producto principal que propuso la organización fue la almendra y, a partir de ahí, había que elaborar un plato dulce, un postre. No quise quedarme simplemente en la almendra, sino combinar este producto con otros que realmente ensalzaran las propiedades de este primero.

¿Cómo fue la preparación para este campeonato?

—En el campeonato regional de Castilla y León me presenté a las dos modalidades, dulce y salado. En dulce quedé primera y en salado quedé segunda, por eso vine a este campeonato en Mallorca. El proceso ha consistido en ensayar todas las elaboraciones, repetirlas una y otra vez, buscar los fallos y perfeccionarlas.

Ha ido a este campeonato como representante de Castilla y León. ¿Impregna las raíces de su tierra en sus platos?

—Sí, claro. Siempre intento dar el guiño y la importancia que tienen las raíces de cada uno en los platos. Al final, en ellos también se plasman sentimientos, y siempre van enlazados con nuestros orígenes.

¿Cómo fueron sus inicios en el mundo de la cocina?

—Realmente empecé a estudiar otra cosa que no tenía nada que ver con la cocina. Y luego ya fui un poquito valiente y asumí que lo que me gustaba era otra cosa totalmente distinta: la cocina. Desde entonces lo que he hecho ha sido dedicarle mucho tiempo y entregar todas las horas del día a lo que ha sido mi pasión desde siempre, por así decirlo.

Después de vivir momentos como este, en el que se ha coronado como mejor repostera nacional, ¿qué significa para usted la cocina ahora mismo?

—Es una forma de vida en la que te entregas totalmente y de la que disfrutas.

¿Qué proyectos de futuro tiene en mente?

—A largo plazo, está claro que el objetivo es abrir un restaurante en Ledesma. A corto plazo, seguir en la misma línea: cocinando mucho, evolucionando y llevando el nombre de mi ciudad allá donde vaya.

Temas

España

Salamanca

Premios