Emoción, ilusión y compromiso entre los galardonados en la III Gala del Comercio de Salamanca Ocho establecimientos reciben el reconocimiento de la ciudad por su esfuerzo, trayectoria e impulso emprendedor en un acto organizado por el Ayuntamiento en el teatro Liceo

José Ángel Montero Jueves, 2 de octubre 2025, 21:51 | Actualizado 22:24h. Comenta Compartir

En un acto cargado de emoción y no exento de ilusión y compromiso, ocho establecimientos de proximidad han sido reconocidos por el Ayuntamiento y el público salmantino por su esfuerzo, trayectoria e impulso emprendedor en el marco de la III Gala del Comercio de Salamanca celebrada en el teatro Liceo, espacio cultural convertido en esta ocasión en un gran escaparate para la puesta en valor del trabajo y la dedicación del comercio local. Los empresarios galardonados no ocultan su agradecimiento a este reconocimiento y subrayan su compromiso con la ciudad y los ciudadanos, que en algunos casos implica ya a varias generaciones.

Con el fin de reconocer la excelencia del comercio salmantino, la gala ha servido de plataforma para poner nombre y apellidos al esfuerzo cotidiano de los profesionales del sector, que en esta tercera edición han estado representados por Joyería Cordón, Cortinas Emilio Paradinas y Nicolás Benito, en el apartado de reconocimiento a la Trayectoria Profesional, mientras que Joyería Cid recibe el galardón al Relevo Generacional. En el apartado de Comercio Joven, el premio ha recaído en Pastelerías Berretes, al tiempo que Confitería La Industrial se alza con el reconocimiento al Comercio más Emblemático. La Frutería Víctor y Elena se lleva el galardón de Mercados Municipales, y Frutas Castilla es distinguida con un doble reconocimiento: Comercio más Participativo de SALdeCompras y también como Comercio Favorito del Público.

«Estos premios reconocen el talento, el trabajo y el compromiso de autónomos y pequeños empresarios que madrugan, arriesgan, innovan y atienden con una sonrisa», señala el alcalde de Salamanca, Carlos García Carbayo,durante su intervención en la III Gala del Comercio, quien destaca también la colaboración con las asociaciones del sector y el apoyo de la Junta de Catilla y León para otorgar «el impulso decisivo» a un ecosistema de colaboración que se ha traducido en «resultados tangibles» para los comercios y para la economía local.

Y es que en palabras de Carbayo, «el comercio local es memoria, presente y futuro», capaz de «generar empleo, cohesión de los barrios, reducir los desplazamientos y ofrecer una relación de confianza basada en el conocimiento, la escucha y el servicio», subraya el alcalde de Salamanca, consciente de que esta apuesta es «su gran ventaja competitiva y el mejor argumento para defenderlo entre todos».

García Carbayo ha enmarcado este impulso y apuesta por el comercio local en la transformación que vive Salamanca hacia una ciudad «más verde, más accesible y más tecnológica», que, en sus palabras, «complementa su fortaleza en turismo y servicios», al tiempo que anima a los ciudadanos a seguir apostando por el comercio de proximidad: «Cuando apostamos por el comercio local, ganamos todos: gana la economía, el medio ambiente, la vida de barrio y la identidad de Salamanca», argumenta.

El alcalde recuerda que esta gala se enmarca dentro de la plataforma SALdeCompras, que en sus dos años de vida ha movilizado ya 26,6 millones de euros en ventas en el comercio salmantino, con 526.347 operaciones registradas. «Es una herramienta que funciona y con la que los salmantinos están plenamente familiarizados», ha subrayado Carlos García Carbayo, consciente de que se trata de una iniciativa que sigue perfeccionándose «para adaptarse a las necesidades del sector y al turismo de compras», concluye.

La clausura del acto ha contado con la intervención de la secretaria general de la Consejería de Industria, Comercio y Empleo de la Junta de Castilla y León, Saturnina Moro, quien ha destacado el papel del comercio local como «motor económico y social» de Salamanca y ha subrayado la condición de la gala como «reflejo del espíritu emprendedor, la fortaleza y el compromiso diario de los comerciantes, que construyen comunidad, generan empleo y mantienen vivo el pulso económico de Salamanca, además de ser un símbolo de confianza y una pieza fundamental de la identidad de la ciudad», apostilla.

Moro ha recalcado también el compromiso de la Junta de Castilla y León con el comercio local y la colaboración con las entidades locales a la hora de apoyar el comercio de cercanía y proximidad, que se traduce en una apuesta por la digitalización, la formación, la promoción y la reactivación del consumo, porque, según sus palabras, «si el comercio prospera, Castilla y León prospera», confiesa.