¿Por qué elegir un jamón DOP Guijuelo para esta navidad?

TEL / Teresa Rodríguez Guijuelo Martes, 2 de diciembre 2025, 07:42 Compartir

Un jamón único por su origen, un sello que garantiza calidad y un gesto que impulsa al mundo rural y la larga tradición chacinera de Guijuelo: Esta Navidad, apostar por lo nuestro sabe mejor que nunca.

Se acercan las fiestas navideñas y nuestras mesas se convierten en símbolos de celebración, tradición y reencuentro. Entre todos los productos que pueden acompañar estos momentos, hay uno que destaca por su capacidad de reunir calidad, prestigio y un profundo arraigo cultural: el jamón amparado por la Denominación de Origen Protegida (DOP) Guijuelo. Elegirlo no es solo una decisión gastronómica, sino también un compromiso con el origen, con la calidad y con el mundo rural que lo hace posible.

La DOP Guijuelo es una de las más antiguas y reconocidas de España. Desde 1986 garantiza que cada pieza proviene de cerdos ibéricos cebados en las mejores dehesas y elaborados en Guijuelo y su entorno, en Salamanca, una tierra donde el clima, el saber hacer y la tradición se combinan para dar lugar a un producto único. Las características de esta zona —sus inviernos fríos y secos, sus veranos suaves y su altitud— convierten el proceso de curación en un auténtico arte natural que aporta a cada jamón un aroma y sabor inconfundibles.

Detrás del sello de la DOP hay un riguroso sistema de control que comienza mucho antes de que el jamón llegue a nuestra mesa. Desde la selección genética de los animales hasta su alimentación —con especial relevancia de la montanera en el caso del ibérico de bellota—, pasando por el bienestar animal y el respeto por los tiempos naturales de curación, todo está supervisado para asegurar que cada pieza cumple con los estándares más altos. El resultado es un jamón que no solo es exquisito, sino también honesto y trazable. Cuando buscamos el sello de la DOP Guijuelo, estamos eligiendo transparencia, seguridad alimentaria y un producto certificado en todas sus fases.

Pero optar por un jamón de esta denominación también tiene un impacto social y económico que va mucho más allá del paladar. Consumir productos de cercanía es una forma directa de apoyar al mundo rural y a quienes mantienen vivas nuestras tradiciones. En la comarca de Guijuelo, la industria del ibérico es un motor esencial que genera empleo, fija población y da continuidad a un modelo de vida vinculado a la tierra. Cada pieza que compramos contribuye a sostener a ganaderos, productores, trabajadores de las fábricas y familias enteras cuya dedicación ha convertido a Guijuelo en un referente internacional del ibérico.

Además, apostar por productos elaborados en Salamanca significa impulsar la economía local y reconocer el valor de un territorio que ha sabido preservar su identidad gastronómica. Elegir un jamón de la DOP Guijuelo no es solo celebrar la Navidad con un producto excepcional; es también brindar por nuestras raíces, por la sostenibilidad y por el esfuerzo de quienes mantienen vivo un patrimonio que forma parte de nuestra cultura.

En estas fiestas, llenar la mesa de calidad es importante, pero hacerlo con conciencia lo es aún más. Por eso, elegir un jamón con Denominación de Origen Guijuelo es una forma de disfrutar del mejor sabor mientras apoyamos a quienes lo hacen posible.

Porque cuando apostamos por lo nuestro, ganamos todos.

Que no falte lo nuestro: esta Navidad, apostemos por el jamón DOP Guijuelo.

DOP Guijuelo

Ampliar

Filiberto Villaobos, 4, 37770, Guijuelo

923581514

www.jamondoguijuelo.com