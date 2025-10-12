«La electricidad que generamos debe servir para nuestro desarrollo»

M. Vicente Salamanca Domingo, 12 de octubre 2025, 06:50 Comenta Compartir

«Castilla y León es una comunidad generadora de energía y consumidora y queremos que la electricidad que se genera en Castilla y León sirva para el desarrollo de Castilla y León, sirva para atraer proyectos industriales y sirva para que esos proyectos industriales que tenemos hoy en día pendientes de la dotación de energía salgan adelante», afirmó el consejero de Economía, Carlos Fernández Carriedo, que el pasado 26 de septiembre se reunió con el secretario de Estado de Energía, Joan Groizard, para la planificación eléctrica con el horizonte 2030. También asistió al encuentro de trabajo el consejero de Medio Ambiente, Juan Carlos Suárez-Quiñones, que ha denunciado en varias ocasiones la falta de avances en la ampliación de la red eléctrica «lo que frena el desarrollo económico y energético de la región».

La Junta ha pedido al Gobierno que lleve a cabo una planificación estratégica y programe inversiones para garantizar que la energía verde generada en la región no solo sea exportada, sino que también impulse el tejido industrial de Castilla y León.

En estos momentos, según expuso el consejero de Economía y Empleo en la reunión con el Ministerio, hay proyectos industriales en Castilla y León por importe de 15.000 millones de euros «cuya principal restricción para llevarlos a cabo es esa falta de garantía». Fernández Carriedo ha explicado que esta situación ha comenzado a cambiar un poco en los últimos meses. «Durante mucho tiempo nos costaba convencer al Ministerio de hacer infraestructuras eléctricas, pero desde el apagón se ha abierto esa posibilidad de que podamos hablar de ello. Nuestra idea es que desarrollen las redes para que nadie que necesite la energía en Castilla y León esté fuera de ese consumo energético y llegar a poder cubrir el 100% de lo que necesitamos».

La Junta ya remitió en marzo de 2024 a Red Eléctrica un listado de 47 proyectos empresariales con interés en Castilla y León que alcanzarían más de 15.000 millones en inversiones, que están a la espera del desarrollo de nuevas infraestructuras de transporte que están pendientes de aprobación por el Gobierno central. Castilla y León, que produce el doble de energía de la que consume, necesita nuevas infraestructuras eléctricas para facilitar inversiones.

Entre las solicitudes denegadas por falta de capacidad de la red se encuentran cuatro plantas de biocombustible y otra de hidrógeno que estarían interesadas en Salamanca, aunque ante la falta de suministro podrían haber encontrado otro territorio.