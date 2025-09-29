Noticias 24 horas al día en Salamanca - LA GACETA de Salamanca

E.Leclerc Salamanca acoge las jornadas «Salamanca en Bandeja» del 2 al 13 de octubre

La inauguración oficial tendrá lugar el jueves 2 a las 10:30 horas

La Gaceta

Lunes, 29 de septiembre 2025, 12:24

El hipermercado E.Leclerc Salamanca será escenario, del 2 al 13 de octubre, de las jornadas promocionales «Salamanca en Bandeja», una iniciativa impulsada por la Diputación de Salamanca para poner en valor la calidad de los productos de la provincia y acercarlos a los consumidores.

La inauguración oficial tendrá lugar el jueves 2 de octubre a las 10:30 horas, con la asistencia de Francisco Javier Iglesias García, Presidente de la Diputación de Salamanca, y representantes de los productores adheridos a la marca de calidad.

Durante estos días, los clientes del hipermercado podrán conocer de cerca y degustar una amplia selección de productos locales de proveedores que forman parte de Salamanca en Bandeja, disponibles tanto en la zona de exposición como en los lineales habituales del centro. Además, se están preparando actividades de animación y showcooking, que se anunciarán próximamente, con el objetivo de ofrecer a los visitantes una experiencia cercana, dinámica y atractiva en torno a la gastronomía salmantina.

