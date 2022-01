El testimonio de una víctima de Essure: “Me han quitado el poder ser madre”

A Estefanía, nombre ficticio de la afectada que prefiere ocultar su identidad al seguir con revisiones, le realizaron el implante en una operación sin ingreso y al salir del Hospital sufrió las primeras hemorragias. No tenía hijos cuando le implantaron Essure y lo más terrible es que debido a aquella prescripción negligente nunca los podrá tener. “ Lo peor son las secuelas emocionales. Han decidido por mí y me han quitado el poder de decisión y la opción de ser madre”, denuncia con dolor e impotencia.

Estefanía tenía 27 años cuando acudió al ginecólogo de la Sanidad pública en busca de una alternativa a los anticonceptivos hormonales, que le provocaban quistes y suponían un riesgo con sus antecedentes de cáncer de mama en la familia. En aquella consulta de hace más de una década, aunque le ofrecieron el Dispositivo Intrauterino DIU, le recomendaron fervientemente el Essure, un novedoso -por entonces- anticonceptivo de la farmacéutica Bayer . “El ginecólogo me dijo que era menos invasivo, que no hacía falta la ligadura de trompas y que era reversible, y que cuando quisiera me lo podía quitar para tener una familia”, revela esta mujer, una de las doscientas afectadas conocidas en la actualidad en Salamanca que sufren numerosas secuelas derivadas de la implantación del muelle que ya ha sido retirado del mercado tras numerosas denuncias.

“Desde el primer día empecé con las hemorragias. Le siguieron los dolores, caída del pelo, pérdida de peso...”

Fue pasados unos años, cuando decidió que había llegado su momento de ser madre, cuando solicitó retirarse el Essure y conoció la plataforma de afectadas y las secuelas. Para retirarle el implante tenían que extirparle las trompas de falopio. Otro duro trance para Estefanía. “Me quitaron una parte de mí, un trozo de mi feminidad”, confiesa. Eso sí, le aseguraron que tras retirarle el Essure y las trompas de falopio podría ser madre mediante fecundación ‘in vitro’.

Seis horas duró la complicada intervención. “El Essure estaba tan deteriorado que al sacarlo se iba partiendo en trozos, se deshacía. Cuando hubo riesgo de hemorragia tuvieron que terminar y se quedó un trozo de la corona del Essure en el cuerno derecho uterino”. Un metal pesado extraño en su cuerpo que ha agotado todas las esperanzas de ser madre de esta mujer. “El metal se va moviendo y se ha colocado en el útero. Sería un embarazo de alto riesgo y podría generar malformaciones en el bebé”, explica Estefanía, que ya ha asumido que no podrá ser madre.

Aunque los médicos le han recomendado extirparle el útero, confiesa que ahora no está preparada para una segunda operación, pero sabe que en el futuro tendrá que hacerlo para mejorar su salud.

Lo más duro es que el proceso vivido no ha tenido reparación psicológica. “En la Sanidad pública no me han ofrecido apoyo y aunque lo he pedido nadie me ha llamado. No es fácil empezar de cero”, admite Estefanía, que sigue con las revisiones cada medio año, aunque poco mimada por algunos profesionales, según denuncia.