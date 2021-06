El testimonio de un indultado salmantino: “Me lo dieron sin pedirlo. No había nada que perdonar”

Orgulloso, el salmantino Pablo Román Burillo, de 54 años, al recibir la llamada de este periódico se muestra encantado de poder contar tanto su condena a dos años, cuatro meses y un día de prisión como el posterior indulto. Hoy es un autónomo que regenta una negocio de venta de leña en Navarra, pero hace ya casi tres décadas fue uno de los activistas que se negaron a cumplir con el servicio militar obligatorio y uno de los medio centenar de indultados en Salamanca en los últimos 25 años. Su rechazo a hacer la mili, una vez que había apurado todas las prórrogas posibles, le llevaron a que el 26 de enero de 1995 la Audiencia Provincial le condenase a una pena de cárcel.

“Me llamaron al juzgado. Ya no juzgaban por lo militar, sino por lo civil. En primera instancia me absolvieron; el juez era bastante progresista. El fiscal recurrió la sentencia y la Audiencia me condenó. Pero el servicio militar ya estaba muy cuestionado y desprestigiado”, explica Pablo, casado y padre un hijo de 10 años, a quien algo le ha contado ya de cómo se opuso a ir a la mili. La sentencia quedó en suspenso y él nunca llegó a entrar en la cárcel porque en ese momento iba a llegar al Gobierno José María Aznar, quien ya había prometido acabar con este servicio obligatorio. Y así fue. El 20 de marzo de 1998 el Consejo de Ministro aprobó el indulto de este salmantino. “Me lo concedieron sin necesidad de solicitarlo. Yo y otros tanto insumisos no pedimos el indulto porque considerábamos que no habíamos hecho nada y, por tanto, no había nada que tuvieran que perdonarnos”, explica. “Eso sí, si el Gobierno quería indultarnos, lógicamente no nos íbamos a negar a aceptarlo”, añade.