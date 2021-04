El testimonio de los vacunados con AstraZeneca en Salamanca

Juan Ignacio fue el primer vacunado este sábado en el Multiusos Sánchez Paraíso después de ponerse a la fila a las 8:30 horas, hora y media antes de su cita. “Hasta hace dos semanas he sido autónomo y me levanto todos los días a las 6 de la mañana. No pretendía ser el primero ni he venido antes para ello”, confesó a la salida tras recibir el pinchazo en el brazo. “Ni te enteras, han sido todos muy amables y profesionales ahí adentro”. A Juan Ignacio todo le recordó a cuando hizo la mili, aunque aquello fue peor. “La hice en San Viator, en Almería. Allí nos pusieron a todos en fila y nos administraron más vacunas que ahora”. Espera que con la inoculación masiva mejore la salud y la economía. “Me he dedicado a la distribución de bebidas y llevamos meses sin compensación y tirando de los ahorros, sacando dinero del bolsillo de atrás”.