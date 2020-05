El sector del transporte, preocupado: “Rodamos con el 30% de la carga”

Cuenta que es precisamente la vuelta a casa donde aparecen los miedos. " Es muy complicado explicarle a mi hijo pequeño, que tiene tres años, que no puede abrazar a su padre cuando vuelve hasta que no se quita la ropa y se lava bien", reconoce.

Tampoco Enrique Molinero sabe lo que es estar en casa en estos días de crisis sanitaria. Igual que sus compañeros, este transportista de San Cristóbal de la Cuesta no ha parado de trabajar y de hacer kilómetros. "Al principio de todo hablé con mi mujer sobre la posibilidad de aparcar el camión por el riesgo a que pudiera contagiarles y también, al tener dos casas, le propuse que se fuera con los niños a la otra pero al final me convenció para seguir trabajando con normalidad aunque teniendo más cuidado".

Tampoco para él están siendo fáciles estos días, y al inconveniente del cierre de las áreas de servicio, le suma el trato en algunas empresas. "En algunas me han tratado igual que si fuera un apestado por estar todo el día arriba y abajo. Incluso en una de ellas salí discutiendo con una mujer al decirle que no sabía si había pasado el virus ¿cómo voy a estar seguro si no me han hecho ninguna prueba?", se pregunta.

El cierre de muchas empresas también se ha dejado notar en las cargas. "Ahora muchas veces el camión va un 30% cargado y el resto vacío". Un problema en el que influyó especialmente la fiebre consumidora de los días previos al Estado de Alarma. "Todo el mundo se abasteció de cosas como el famoso papel higiénico y el agua y ahora están los almacenes llenos", explica.

La normalidad, explica más aliviado Enrique, está volviendo poco a poco a las carreteras donde algunas áreas de servicio vuelve a abrir haciéndoles la vida un poco más fácil.