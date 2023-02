El secreto para vivir una jubilación feliz: “Lo importante es nunca enfadarse”

Pepe Santiago es un salmantino de 85 años. Hoy, cuenta en LA GACETA el secreto de mantener una jubilación feliz.

¿Cuánto tiempo lleva jubilado y a qué se dedicaba?

—Llevo 20 años jubilado. Cuando trabajaba, me dedicaba a la concentración parcelaria, en el Ministerio de Agricultura de Castilla y León.

¿Se considera una persona feliz?

—Por supuesto. Soy más feliz que una perdiz.

¿Tiene familia?

—Tengo una mujer con la que llevo casi 55 años casado, dos hijas y dos nietos que ya son mayores, tienen 18 y 19 años. El tiempo pasa “volando”.

¿Cómo es su rutina diaria?

—Todos los días me levanto a las 9:30 horas más o menos. Desayuno, me ducho, me afeito si me hace falta y paso un rato en la “salita” con el ordenador. Además, los lunes y los miércoles por la mañana voy a clases de memoria en el Victoria Adrados.

¿Cuál ha sido su mayor logro en la vida?

—La familia, sin duda alguna. La familia siempre será lo más importante.

¿Hay algo que considere que sigue pendiente dentro de las metas que le hubiera gustado conseguir?

—Creo que no tengo nada pendiente. Desde joven siempre me gustó mucho el fútbol. Fui entrenador del Salmantino y jugador del Cacereño.

¿Cree que la pensión es suficiente?

—Es suficiente, pero es verdad que la vida ha subido bastante. De momento estamos bien, no podemos quejarnos ni de salud, ni de dinero, ni de nada.

¿Qué mensaje le gustaría transmitir a las jóvenes generaciones?

—Que mantengan siempre el buenhacer y sobre todo que intenten no enfadarse nunca. Enfadarse no sirve para nada y solo te da disgustos.