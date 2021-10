El secretario nacional del Sindicato de Maquinistas: “Están dejando morir las frecuencias; van detrás de la demanda, es un error”

Restablecer las circulaciones suprimidas y, con ellas, el empleo no cubierto, es una de las reivindicaciones del el Sindicato Español de Maquinistas y Ayudantes Ferroviarios (Semaf) que arrancó el pasado jueves y se prolongará durante los próximos días, en pleno puente de El Pilar. Al frente de la organización nacional que convoca la protesta está el salmantino Juan Jesús García.

–El turismo crece y seguimos con dos frecuencias de Alvia...

–Soy consciente. Desde el primer momento, llevo defendiendo su restablecimiento en el consejo de administración de Renfe, en el comité general de empresa... En todos los órganos, hemos manifestado la mala estrategia que sigue Renfe. Hemos llegado a pensar que puede ser intencionada para no devolver ciertos servicios. Desde el verano de 2020 y el fin del estado de alarma, no tiene sentido. La gente está deseando viajar. Hay trenes llenos; algunos son como latas de sardinas. Es una barbaridad absoluta lo que está haciendo Renfe.

–¿No resulta rentable recuperar estos servicios?

–Es rentable. Llegué a proponer que, si no querían poner las cuatro frecuencias de lunes a viernes, al menos, lo hiciesen los viernes y los domingos. Aún así no es normal que sigamos sin ponerlo todos los días, y menos en una ciudad que lo demanda.

–¿Hay una baja ocupación?

–El propio Ministerio ha dicho que estamos en niveles de demanda de movilidad parecidos, incluso superiores en algunos corredores, a 2019. No se puede dejar solo un Alvia Madrid-Salamanca durante más de un año. Quien quería ir a Salamanca a hacer turismo o a un encuentro de trabajo tenía que hacer noche por la mala combinación. Eso es echar a los viajeros, a los usuarios, del ferrocarril.

–Y, ahora, varios días habrá una sola frecuencia por la huelga...

–Como trabajadores, nos habrá oído decir que los servicios mínimos en el transporte suelen ser abusivos. Frente a esto, en Salamanca, ahora han dejado un único Alvia aprovechándose de la huelga. Es una barbaridad. Han retornado a la situación del confinamiento. Solo les importan los cuatro trenes rentables y ni siquiera.

–Pero, ¿qué se busca con este recorte de servicios?

–Lo que ha pasado en otras ocasiones y por lo que Salamanca también se ha visto afectada. Se cerró la línea Zamora-Salamanca y antes la de Plasencia-Astorga. Se están pasando algunos servicios al autobús o al taxi. Sí, había pocos viajeros, pero también tienen derecho a viajar en tren. Y tienen pocos pasajeros porque no se ha invertido en esas zonas como en otras.

–Pero, se ha invertido mucho en electrificar la vía. ¿No aprovecharla no sería tirar el dinero?

–Evidentemente. Al principio, cuando en marzo del 2020 ocurrió esto, todos entendimos que la gente no viajaba y que no se podían abrir las puertas a un aumento de contagios. En el verano de 2020 vimos como se recuperaban algunos tráficos, pero solo en ciertos lugares. Hasta este año y bien avanzado el año no se ha puesto el segundo Alvia, eso tiene ideología, no política, sino empresarial.

–¿Se recuperarán las frecuencias en algún momento?

–En este momento creemos que están dejándolas morir. Se está yendo detrás de la demanda y eso es un error impresionante. Con la huelga estamos siendo voz de políticos de diferente color, ciudadanos y trabajadores reivindicando la vuelta de los trenes en el Año Europeo Ferroviario.