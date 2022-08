El retraso en los currículos ralentiza la compra de libros para el próximo curso

Conseguir todos los libros para el próximo curso escolar será una tarea más ardua para la mayoría de familias salmantinas. El retraso en la aprobación de los currículos adaptados a la nueva ley educativa, que empieza a aplicarse desde el próximo septiembre, ha provocado que las editoriales vayan tarde a la hora de sacar los nuevos textos.

Las librerías calculan que las familias no tendrán hasta septiembre todos los libros e incluso probablemente habrá más alumnos de lo habitual que iniciarán las clases sin alguno de los manuales.

“Faltan libros porque los están imprimiendo ahora”, explican desde Librería Castilla, una situación que confirman también desde Librería Gandhi. “Otros años a estas alturas la mayoría de las familias se llevaban ya el lote completo para el curso. En esta ocasión los van a retirar en los próximos días, pero sabiendo que entre uno y dos por lote faltan por llegar”, aseguran.

El principal motivo del retraso ha sido la publicación de los currículos por parte de la Junta, a la que le corresponde fijar el 40% de los contenidos. No obstante, la Consejería de Educación defiende que el Gobierno retrasó tres meses más de lo previsto la aprobación de su parte, por lo que no prevé dar el visto bueno al currículo autonómico hasta finales de agosto o septiembre. Es cierto que a finales de mayo publicó los borradores para que los docentes pudieran empezar a organizarse, pero las editoriales no han dispuesto de tiempo suficiente para elaborar todos los libros con un contenido actualizado al diseñado por Castilla y León.

Ante la incertidumbre sobre los libros adaptados al nuevo currículo, algunos centros consideraron en junio que no merecía la pena el cambio, por lo que seguirán trabajando con los libros antiguos más la propia adaptación que realizarán los docentes en clase. No obstante, las editoriales han comenzado a informar a las librerías de que poco a poco empezarán a llegar los libros que faltan.

“A partir de la próxima semana irán mandando los que faltan, primero los de Primaria y un poco más tarde los de Secundaria, porque son en los que hay que hacer más cambios”, indican desde Librería Víctor Jara. Este establecimiento añade que los que más tardarán en contar con los libros serán los que no los hayan pedido aún y se trate de ejemplares antiguos, que las editoriales son más reacias a imprimir de nuevo.