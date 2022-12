El Rastro se vacía por Navidad

Navidad en domingo es sinónimo de jornada sin clientes para los vendedores del Rastro. Y así fue.

Ni una decena de puestos llegaron a montarse este domingo en el recinto de La Aldehuela que cada semana alberga el mercadillo dominical. El mal tiempo y la escasa afluencia de clientes llevó a la mayoría de los comerciantes a volverse a su casa a primera hora de la mañana.

Según explicó el presidente de la asociación de vendedores, Abel Vázquez, medio centenar de titulares acudieron pero, ante la amenaza de lluvia y las pésimas expectativas para una jornada tan familiar, solo siete optaron por seguir adelante y atender a los pocos salmantinos que se decidieron a bajar al Rastro. Cuando volvieron las precipitaciones, a primera hora de la tarde, los pocos que habían aguantado, decidieron retirar también sus puestos.

En una semana, los vendedores corren el riesgo de vivir otra jornada similar.

El próximo domingo se celebra Año Nuevo y, con las celebraciones de la noche anterior, no serán muchos los que madruguen para acudir a La Aldehuela si el tiempo no acompaña. Por ello, el presidente de la asociación señalaba a este periódico que consultará a los comerciantes si consideran adecuado o no solicitar al Ayuntamiento el posible traslado del Rastro al lunes 2 de enero, que también es festivo. Después de que le han llegado algunas propuestas en ese sentido, quiere recabar la información de sus compañeros por si consideran que debe realizarle la propuesta al Gobierno municipal.

Ciertamente no es nada habitual que el Rastro se traslade del domingo a otro día de la semana, pero también hay que tener en cuenta que el artículo 36.2.i de la ordenanza reguladora de la venta realizada fuera de establecimientos y de actividades en la vía pública incluye como infracción leve “la no instalación del puesto de venta en un mercado periódico durante tres jornadas, sin causa justificada”. Si son seis, se considera un incumplimiento grave; y en el caso de diez, muy graves. Infracciones que se pueden traducir en multas de hasta 1.500 euros y la suspensión temporal de la licencia.