El punto entre Salamanca y Portugal en el que centra sus miradas la DGT

El 20 de diciembre de 2021 se ponía fin a 16 años de trámites administrativos con la apertura del último tramo de la autovía A-62, en Fuentes de Oñoro. 8,5 kilómetros pertenecientes tanto a España como a Portugal (A-25) que permitían una conexión internacional con una mayor seguridad vial y de transporte. Con esta circunvalación se ‘rompía’ así la frontera entre ambos países y se sacaba el tráfico rodado, tanto en viajeros como de mercancías procedentes de Europa, del interior de las localidades de Fuentes de Oñoro y Vilar Formoso.

Precisamente es en este punto donde la DGT ha puesto todas las miradas. Según informa el jefe provincial de Tráfico, Miguel Moreno, en los últimos meses se ha instalado un lector de matrículas y una cámara de televisión y próximamente se van a poner dos paneles en ambos sentidos. “Se trata de pórticos de mensajería variable. Era muy importante porque los conductores están entrando y saliendo de un país y tienen que tener cierta información. Con los detectores se podrá controlar mucho mejor los volúmenes de tráfico y de intensidad al instante. Fuentes de Oñoro es el punto de entrada de Europa más importante. El 44% de los trayectos que vienen de Francia con destino a Portugal entran por ahí”, explica Moreno.

Se trata de la última novedad respecto a las carreteras salmantinas, ya que por el momento se desconocen más detalles de la ubicación de los nuevos radares fijos solicitados a principios de año por la Jefatura de Tráfico de Salamanca a la Subdirección de Movilidad y Tecnología de la DGT. El informe incluye propuestas para nuevos radares de tramo, y para instalar cinemómetros tanto en autovía como en vía convencional, aunque Miguel Moreno prefiere no desvelar aún las ubicaciones hasta que se cierre el proyecto. “La idea es que la DGT disponga, no solo de los datos de la accidentalidad y la configuración del trazado en ese punto donde es necesario un radar, sino también si reúne requerimientos técnicos, de acometidas, protección, concesiones... Si reúnen todos los requisitos se podrá justificar uno o dos radares nuevos. Pero no sabemos cuántos llegarán ni cuándo”, dijo a este medio en el mes de marzo. En el proyecto se incluyen además sensores que avisen a los conductores en cruces, que adviertan del paso de animales o de peatones en la calzada, entre otros.