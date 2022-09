El problema que Tráfico encuentra al notificar las multas

El presidente de Automovilistas Europeos Asociados (AEA), Mario Arnaldo, asociación que recientemente ha publicado un estudio en base a los datos de la Dirección General de Tráfico (DGT), asegura que “hay un problema al notificar las multas”, pues conocen muchos casos en los que los conductores no son conscientes de que han cometido una infracción.

“Esto está ocurriendo porque Tráfico abusa en ocasiones de las notificaciones edictales. Este sistema a través de boletines oficiales es excepcional, cuando no hay otros medios para dar con el conductor”. Sin embargo, explica el presidente de la AEA, lo que se está haciendo es publicar las multas en exceso por esa vía.

“A lo mejor va el cartero y si no estás en casa, porque lo mismo estás trabajando, se remite la denuncia por el boletín oficial y la gente no se entera. No tienen noticia de que han perdido ciertos puntos hasta que les paran y se llevan la sorpresa”, indica. Nada tiene que ver esto con las infracciones por “no identificar al conductor”, que se refieren a aquellos casos en los que llega la notificación al titular de un coche y el ciudadano está obligado a decir quién iba al volante.