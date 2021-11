El presidente del Colegio de Médicos ve un ‘evento absolutamente inoportuno’ la Nochevieja Universitaria

El presidente del Colegio de Médicos de Salamanca, Santiago Santa Cruz, asegura en un artículo publicado en la edición en papel de LA GACETA que la celebración de la Nochevieja Universitaria este año -prevista para el próximo 16 de junio- es totalmente inoportuna.

Por su interés reproducimos íntegramente el artículo:

“La celebración de un evento como el de la Nochevieja Universitaria me parece absolutamente inoportuno en este momento.

Parece que estamos al inicio de una nueva ola y lo más insensato que se puede hacer es fomentar que se junte una población que, muchos de ellas están sin vacunar y que, posiblemente, no respetarán las medidas de prevención como la de tener la mascarilla puesta en todo momento o guardar las distancias en medio de una multitud. Sobre el papel, una celebración así sería una bomba explosiva en la que será muy fácil contagiar y diseminar la infección en sus respectivos entornos.

Lo más sensato es evitar las situaciones de mayor riesgo como son los macrobotellones o algunas celebraciones propias de las fechas para que sí podamos tener una buenas Navidades.

No se trata de evitar toda reunión navideña. No es lo mismo un encuentro pequeño que el de miles de personas en un mismo lugar. En cualquier caso, incluso en las reuniones de distintas unidades familiares también hay que mantener una serie de medidas como la ventilación dentro de las casas y el uso de mascarillas siempre que sea posible, retirándola solo para lo imprescindible. Esa guardia no se puede bajar, aunque la situación es diferente a la del pasado año.

Por otra parte, espero que las autoridades políticas y sanitarias empiecen a contemplar la recomendación de la tercera dosis de la vacuna para toda la población.

Estamos en unas semanas en las que nos estamos contagiando sin darnos cuenta y sin apenas pasar la enfermedad porque tenemos defensas, pero ya nos están advirtiendo de que la inmunidad baja con el paso de los meses y que convendría reforzarla. La mejor idea para conseguirlo es con la vacuna.

Desde el punto de vista de la imagen, no creo que sea bueno para Salamanca que se vea a miles de personas juntas en la Plaza Mayor en mitad de una situación de aumento de los contagios. Con lo que se ve en otras comunidades, sería una hecatombe. Sencillamente, es que no es razonable, y debemos difundir un mensaje que llegue a la gente joven para que entiendan que, por el bien de todos, no debemos realizar esa celebración.

Es probable, que aunque no se autorice, se realice algún tipo de celebración paralela, pero desde luego que ya no será algo tan masivo si la Policía tiene la orden de no permitirlo. El gran problema es que estamos hablando de un evento en el que, por sus características, es fácil que la gente pierda el control, el sentido del miedo y se deje llevar. Por eso hay que evitarlo, porque si ves al resto de gente hacer lo mismo parece que no hay peligro, pero es que el virus no se ve. No vemos unos puntitos amarillos flotando cerca de nosotros, ni tampoco notamos síntomas salvo al cabo de unos días, cuando ya te has marchado a casa y has entrado en contacto con otras personas. Ahí llegará el problema de la temida difusión”.