El PP de Salamanca queda en manos de una gestora presidida por Carbayo

Javier Iglesias anunció ayer “una decisión muy meditada, tomada hace mucho tiempo y absolutamente razonada”. “Se sustanció” ayer, pero “estaba tomada” hace meses y, aunque querría haberla ejecutado antes, “por situaciones, más o menos conocidas” se ha demorado. “Con la misma humildad y discreción” con la que llegó a ella, ayer renunció “desde la responsabilidad” a seguir presidiendo el PP de Salamanca.

“Ahora que ya puedo hablar con tranquilidad y sosiego, digo que no tengo ni he tenido nunca la intención de volverme a presentar en el futuro congreso para presidir el PP”, aseveró Iglesias en la rueda de prensa posterior al comité ejecutivo en el que anunció su dimisión. Tras catorce años al frente del partido, donde en 2008 tomó el relevo a Julián Lanzarote, el ya expresidente aseguró que su decisión “es lo mejor para el PP porque los liderazgos consisten en dar lo mejor de uno mismo” y, “cuando uno va cansado, como los ciclistas en la montaña, otro se pone delante”. Su intención es “facilitar el tránsito y un nuevo liderazgo” porque el momento de dejarlo “llegó hace tiempo, pero por diferentes circunstancias se ha demorado”, aseguró.

Y, ¿quién se pondrá ahora a la cabeza? “Yo he recomendado y convenido con mi partido a nivel regional y nacional que haya una gestora de transición; no seré yo quien decida, a partir de ahora ya no soy yo, les toca a otros”. Ciertamente hasta que se celebre el congreso provincial, que se viene demorando más de un año, será una gestora la que tome las riendas, como ocurrió en el PP de Madrid, donde el expresidente del Senado Pío García Escudero la ha presidido desde la dimisión de Cristina Cifuentes, en 2018, hasta el pasado mayo. Para mediados de este mes está prevista la celebración de un comité ejecutivo regional del PP de Castilla y León en el que se aprobará la composición de esta gestora que, según ha podido saber este periódico estará presidida por el actual secretario provincial y alcalde de Salamanca, Carlos García Carbayo.

De momento no hay fecha prevista para la celebración del congreso en el que se elegirá al nuevo presidente provincial, una cita que no se ha podido convocar por la división interna que generaron el expresidente nacional Pablo Casado y su “número dos”, Teodoro García Egea, tratando de controlar la dirección del partido provincial a través de uno de sus “peones”. Sin referirse directamente a esa situación, pero tras aludir a “unos años complicados”, en los que “la nueva política vino y se fue”, Iglesias remarcó que “el objetivo del PP, ahora y siempre, no ha sido ganar congresos, ni el quítate tú para ponerme yo”. Por ello, dejó un último consejo: “El PP tiene que focalizar los esfuerzos en hacer unas buenas candidaturas”.

La dimisión de Iglesias no significa su abandono de la política activa, sino “un cambio de preocupaciones”, según explicó. Dejó muy clara su intención de centrarse en la presidencia de la Diputación, donde quiere continuar “con naturalidad gestionando lo mejor posible la institución” y “seguir trabajando para confeccionar las mejores candidaturas” de cara a los comicios del próximo 28 de mayo”.