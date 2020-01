El pensionista salmantino al que le ha salido caro aparecer en “Mientras dure la guerra”

Hace unos días Pedro José Pérez denunciaba las complicaciones de la administración tributaria: la Seguridad Social le reclamaba 136 euros en concepto de cuota de artista sumado a su condición de jubilado por su participación en una toma de la película alemana ‘Un verano en Salamanca’, donde tan solo se le veía la espalda.

No es una excepción. Antonio Manuel Martín se caracterizó como general de la Legión en la película de Alejandro Amenabar rodada en Salamanca ‘Mientras dure la guerra’. Su papel era estar en la parte trasera de la plaza de San Benito y aparecer en la escena cuando Millán Astray abandona el balcón tras dar la arenga. Sin embargo, la desilusión llegó al ver la película. “Solo se me vio el humo que echaba de un cigarro al paso de Millán Astray y un codo”, recuerda con cierta morriña por no haberse colado su rostro en la gran pantalla. Sin embargo, lo que podía haber quedado en una anécdota se convirtió en un disgusto cuando recibió una carta de la Seguridad Social donde le pedían el cobro de 98 euros por haber compatibilizado la cuota de artista con su condición de jubilado. Él había cobrado 58 euros por dos jornadas de trabajo —una en la que se rodó la escena pero otra en la que solo se probó el vestuario—. Antonio ni quería ser artista. Solo quería conocer lo que se escondía entre bambalinas y ni siquiera el chasco de que no se le pudiera ver en la gran pantalla le decepcionó tanto como la carta con el membrete de la Tesorería de la Seguridad Social.