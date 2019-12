Ser extra de cine puede salir caro: Esto es lo que le ha sucedido a un salmantino

A sus 78 años, Pedro José Pérez tenía la curiosidad de saber cómo es el rodaje de una película desde dentro, así que se ofreció como extra para la grabación de ‘Un verano en Salamanca’: una película alemana que, si bien capta bonitos planos de la ciudad, los especialistas del celuloide calificaron como un ‘pestiño’.

A Pedro José -jubilado- la experiencia le ha salido a pagar. “Actué por la mañana durante unas horas y me pagaron 50 euros. La sorpresa es que me acaba de llegar una carta de la Seguridad Social reclamándome 136,26 euros por haber trabajado ese medio día”, relata el afectado.

El salmantino acudió a la sede de la Seguridad Social para verificar si había algún tipo de error ante lo que consideraba ilógico, pero le remiten a pagar. “¿Esto es justo? Me parece injusto que me quiten 136 euros de mi raquítica pensión por haber participado de extra. He propuesto devolver los 50 euros que me pagaron, pero me dicen que debo pagar yo, porque en el sector de los artistas cada día trabajado es como si fueran tres días. No lo entiendo porque la productora me hizo la transferencia de los 50 euros y tengo documentos de que ellos habían pagado ya su parte a la Seguridad Social”, explica contrariado.

No sabe cómo terminará la historia, pero intuye que le va a salir caro. Concretamente a casi 10 euros por cada segundo en pantalla... de espaldas. “Aparezco solo unos segundos, pero estoy de espaldas. Estoy con mi supuesta mujer -otra extra- en una jamonería de la Rua eligiendo jamones para comprar cuando entra en la tienda los protagonistas de la película. No tenía ningún interés en aparecer de cara porque yo solo quería conocer los entresijos de un rodaje”, confiesa Pedro José. En otra de las tomas que le grabaron está sentado en una terraza del Corrillo mientras el camarero le toma nota. “Ahí ni siquiera se me ve”, añade.

Su mala experiencia le sirve para advertir a otras personas de que lo que les puede suceder: “Querría avisar que si algún pensionista, como yo, se ve en una situación similar, que no se le ocurra trabajar ni un solo día por cuenta ajena porque les van a dar un buen disgusto”.