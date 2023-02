El palacete del paseo de la Estación, a la venta

“Se vende”, así reza el cartel instalado en la fachada del palacete del paseo de la Estación, del año 1896 y que, aunque pudo tener un pasado glorioso como embajada de Alemania durante la Guerra Civil, en la actualidad se encuentra en estado semi ruinoso e inhabitable. Uno de los actuales propietarios, que este jueves prefirió mantenerse en el anonimato, aseguró que de momento no tienen “pensado” ejecutar el proyecto que tenían previsto para el palacete y que suponía reformarlo para convertirlo en varios inmuebles. Sí insistió en que tiene “varias opciones de negocio” para la finca de 280 metros cuadrados en cada una de sus dos plantas, a lo que se suman 1.232 metros cuadrados de jardín, además de cochera, corral y cuadras.

A esto se suma también una trayectoria de años de polémicas, fundamentalmente con la anterior propiedad y que comenzaron con los requerimientos del Ayuntamiento de Salamanca para exigir el mantenimiento tanto de los edificios de la parcela del número 29 de la céntrica vía como de la zona verde, que acabó convertida en una selva. En el año 2009 el Consistorio inició un expediente para que los dueños cerraran las puertas, ventanas y muros con el fin de evitar intrusos.

A pesar de varios requerimientos, no ejecutaron las mejoras y en 2012 el Ayuntamiento las asumió, para pasarle la factura a los propietarios. Con la casa “adecentada” se produjo una de las okupaciones más descaradas del inmueble, en el que incluso se llegaron a alquilar las habitaciones por 100 euros al mes. Tras un primer desalojo, finalmente una orden judicial expulsó a la veintena de okupas ante los riesgos por su mal estado para la seguridad y la salud. No es hasta 2014 cuando los dueños reaccionan y pagan una multa de 70.000 euros para evitar el embargo, cantidad que sumaron los gastos de las actuaciones de limpieza del jardín y de asegurar el edificio, así como las sucesivas multas por no cumplir con las exigencias del Consistorio. También ejecutaron la limpieza de 2018, pero a pesar de todo seguían entrando intrusos en el palacete. Chicos que a modo de trastada pasaron parte del verano en 2021, después de que otros provocaran un incendio el invierno anterior. Buscando cobijo de las bajas temperaturas, en febrero del año pasado volvieron los okupas, que hasta instalaron un tendal en la fachada. Un cobijo para personas sintecho que fue testigo incluso de una violación por la que un varón fue condenado a siete años de cárcel. Finalmente, y a pesar de que las condiciones del palacete han mejorado notablemente al adquirirlo la nueva propiedad, en septiembre del año pasado se incluyó en la Lista Roja de Patrimonio.