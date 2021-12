Siete años de cárcel por violar a su ex en el palacete del paseo de la Estación

La Audiencia Provincial de Salamanca ha declarado culpable al indigente juzgado recientemente por insultar, pegar y violar a su expareja en el palacete del paseo de la Estación. Según informan fuentes del caso a LA GACETA, el tribunal declara a R.A.T. autor de un delito de agresión sexual y de un delito de quebrantamiento de medida cautelar con la agravante de reincidencia y le impone una condena de siete años de prisión por el primer delito y diez meses de prisión por el segundo.

El tribunal le impone además siete años de libertad vigilada una vez cumplida la pena de prisión, la prohibición de aproximarse a menos de 250 metros y de comunicarse por cualquier medio con la víctima por siete años, así como el pago de 2.000 euros en concepto de daños morales y de 245 euros por las lesiones causadas a la víctima. Por último, le castiga con el pago de las costas del juicio.

En la vista oral, R.A.T. reconoció que efectivamente había mantenido ese día relaciones sexuales con la víctima y hasta en dos ocasiones, pero aseguró que estas habían sido “consentidas”. “Tuve un accidente de moto y no puedo casi ni jugar al fútbol, ni correr y ponerme de rodillas, imposible, se me clavan los tornillos”, señaló, asegurando que de hecho ella “se pone encima” cuando mantienen relaciones sexuales, como pasó ese día.

Por su parte, la víctima ratificó su denuncia inicial, señalando que tras insultarla, empujarla y patearla, la desnudó y la agredió sexualmente llegando a eyacular dentro de ella y aunque intentó quitárselo de encima no pudo, de modo lo único que quería en ese momento era “que él acabara”.

La sentencia, que ha sido notificada en las últimas horas a las partes, recoge prácticamente la tesis que mantenía la Fiscalía. Así, en sus conclusiones, sostuvo que los hechos tuvieron lugar el 23 de octubre del pasado año.

Alrededor de las 22.30 horas, el acusado acudió a la citada edificación abandonada del paseo de la Estación donde sabía que encontraría a su expareja, otra indigente. En ese momento acumulaba dos condenas anteriores por quebrantamiento, una de ellas dictada por el procedimiento de juicio rápido solo tres días antes y respecto de la misma mujer, de la que tenía orden de alejamiento.

Al llegar al palacete, el acusado comenzó a insultar a la mujer: “Eres una puta, una zorra, quiero un hijo contigo y hasta que lo tenga no voy a parar”, le dijo. Acto seguido, la arrastró hasta una de las dependencias del inmueble, la empujó al suelo y le tiró del pelo, después de lo que le quitó los pantalones y la ropa interior, mientras que ella trataba de defenderse y de empujarle para que desistiera de su acción.

La mujer quedó encima de una manta y desnuda de cintura para abajo, lo que él aprovechó entonces para agarrarla de los brazos y penetrarla vaginalmente llegando a eyacular.

Después de ello, el indigente se quedó dormido y la víctima permaneció en el lugar por miedo a su reacción si intentaba huir. A la mañana siguiente, la mujer aprovechó para irse y acudió al centro asistencial, donde manifestó a los trabajadores lo que había ocurrido y más tarde al Hospital Clínico, donde finalmente fue explorada.

Se da la circunstancia de que R.A.T. se encuentra además pendiente de sentencia por la causa seguida contra él y otro indigente por dejar sin bazo a un tercero de una salvaje paliza en la plaza de Julián Sánchez ‘El Charro’.

El juicio por estos hechos se celebró en la misma semana que el de agresión sexual y quebrantamiento por el que ha sido condenado, y en el mismo el fiscal acusa a los dos presuntos agresores de un delito de lesiones agravadas con pérdida de órgano y solicita para uno de ellos tres años de prisión, y para el otro cinco años por contar con antecedentes penales por lesiones.

En el juicio, el afectado reconoció a los dos acusados y explicó el motivo por el que cree que uno de ellos actuó con tal violencia. “Ese día discutí con R.A.T. Me empezó a insultar, a decir que no valía para nada, que me iba a matar... Todo porque pensaba que yo tenía algo con su ex”, explicó.