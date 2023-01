El número 72.289, segundo premio de El Niño, vendido en Salamanca y Peñaranda

Puede consultar los premios y terminaciones en la portada de la página web de LA GACETA, comprobando si su décimo está premiado o no.

Argimiro Carballo y Javier Garrote, al frente de ‘La Ranita’ desde hace varios años’, han vuelto a repartir alegría, después de haber vendido un cuarto y un quinto premio en el Sorteo Extraordinario de Navidad. Y lo han celebrado descorchando una botella de cava a la puerta de su Administración.

“Hoy, al ser festivo, no tenemos todavía la confirmación oficial de lo que ha sido. Sí sabemos que es salpicado, por cómo ha salido está muy repartido. Lo que sabemos hasta este momento es que no es una serie, pero no la cantidad exacta”, ha asegurado Javier Garrote.

“Han pasado diez días y aquí estamos otra vez. La verdad que ha sido el año, el de Navidad fue a última hora, los dos seguidos, nos hizo mucha ilusión, y la campaña del Niño la hemos trabajado todavía más fuerte, porque lo coges con muchas ganas. Se ha vuelto a trabajar bien, ayer nos hemos ido a las 22:30 horas de aquí entre terminar de vender y de recoger”, explicaba el trabajador de ‘La Ranita’.

Según ha podido saber LA GACETA, se trata de un décimo vendido a través de terminal que fue adquirido este jueves por la mañana, un día antes del sorteo.