El nuevo sistema que la ITV va a empezar a revisar

El próximo 27 de septiembre, las estaciones de ITV incluirán los sistemas de emergencia ‘eCall’ en la lista de los elementos a revisar. La medida, no obstante, solo afectará a los vehículos nuevos homologados a partir del 1 de abril de 2018.

El cambio es consecuencia de la entrada en vigor de una nueva directiva europea. La normativa comunitaria tiene como objetivo que las revisiones sean lo más homogéneas posibles en todos los Estados miembros para garantizar unos estándares mínimos de seguridad en los vehículos que circulan por sus carreteras.

Cabe destacar que el ‘eCall’ es un dispositivo que realiza automáticamente una llamada de emergencia al 112 cuando se produce un accidente de tráfico grave y saltan los airbags. El sistema también puede ser activado manualmente por alguno de los ocupantes del vehículo accionando el botón SOS que llevan los vehículos equipados con este sistema. La llamada automática o manual a los servicios de emergencia en caso de siniestro tienen como objetivo acortar el tiempo de respuesta y, en consecuencia, reducir la gravedad de las lesiones de los ocupantes del vehículo.

Según la publicación, los técnicos de la ITV considerarán una falta grave que falte algún componente del sistema. El resto de los fallos son de consideración leve, como tener una versión incorrecta del software, una codificación incorrecta del sistema, no atender a la activación de un indicador de averías, así como anomalías en la unidad de control. El propietario debe asegurarse además de que el dispositivo no tiene una fuente de alimentación incorrecta o carga insuficiente, de que no tiene anomalías en el sistema GPS y que los componentes de audio funcionan correctamente. Es necesario aclarar que el vehículo que no disponga de este dispositivo no está obligado a instalarlo, por lo que la medida afecta solo a los coches que de serie ya incluyen esta innovación tecnológica.