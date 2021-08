El Ministerio ‘mutila’ el proyecto de una gran avenida entre el puente de la Universidad y Tejares

Los argumentos que esgrime Transportes para rechazar el proyecto no han convencido a los técnicos municipales , sobre todo, cuando no han sido impedimento para otras intervenciones anteriores en la misma travesía. Resulta curioso que, en su respuesta, el Ministerio concluya que el principal impedimento es que Lasalle es de titularidad estatal, pero que, si el Ayuntamiento se queda con ella, ya no tendría ninguna dificultad para acometer las obras que ha proyectado. Un argumento que puede ser interpretado como una medida de presión para que la administración local se quede con la avenida. Por todo ello, el Consistorio ha recurrido por vía contencioso administrativa la respuesta denegatoria de la Demarcación de Carreteras a que el nuevo vial proyectado enlace con la glorieta de Lasalle.

Como titular de Lasalle, antigua travesía de la N-620, el Ministerio, aún con José Luis Ábalos a su frente, le denegó a la administración local el permiso para que el futuro vial desemboque en esa glorieta. Todo ello, a pesar de que desde hace más de 15 años su construcción estaba recogida en el planeamiento urbanístico al que dio su visto bueno la Demarcación de Carreteras del Estado en Castilla y León, el mismo departamento que ahora no permite su ejecución. Eso sí, ahora le da dos opciones al Ayuntamiento: que cambie el proyecto y realice un enlace a distinto nivel (un paso superior), o que asuma la titularidad de Lasalle con lo que ya no necesitaría el permiso del Gobierno de España para acometer el proyecto.

Desde 2007 el Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) de Salamanca, el documento que fija el desarrollo urbanístico de Salamanca durante las siguientes décadas, contempla la creación, en terrenos aún sin urbanizar, de un nuevo vial de cuatro carriles que partiría de la confluencia de Huertas de la Vega (Tejares) con Ignacio Ellacuría y llegaría hasta la antigua N-620. En 2006 la Demarcación de Carreteras del Estado de Castilla y León, dependiente del Ministerio de Transportes, dio su visto bueno a esa nueva infraestructura para dar mayor fluidez al tráfico. Pero ahora se opone.

¿Qué alega? Esgrime que conforme al Reglamento General de Carreteras, cuando la intensidad media diaria del tráfico (IMD) de una vía supera o iguala los 5.000 vehículos es preciso la ejecución de un enlace a distinto nivel mediante vías de servicio. Es decir, aunque Lasalle es ya una calle más de la ciudad, le aplica la normativa de las vías interurbanas, la misma en la que fundamenta otros argumentos técnicos para rechazar la petición del Consistorio. Por eso, le sugiere que se haga cargo de Lasalle —no le ofrece ninguna compensación a cambio— para solventar esas trabas. Además, argumenta que en su petición el Ayuntamiento no ha incluido ningún estudio de tráfico, documento que no le ha exigido previamente en otras intervenciones municipales, algunas de ellas muy recientes, en la misma avenida, como la construcción de una glorieta en el barrio de Buenos Aires en 2013 y la rotonda que se va a ejecutar en los próximos meses dentro de la reurbanización de la zona norte de Tejares. Otro de los argumentos que alega el Ministerio es que el ángulo de entrada del nuevo vial respecto a la rotonda no se ajusta a la normativa de carreteras. Sin embargo, en la misma rotonda se ha autorizado un acceso particular que tampoco cumple con esos parámetros.

La negativa del Ministerio condena a que Ignacio Ellacuría, que dispondrá de cuatro carriles en todo su trazado termine en un embudo: la calle Huerta de la Vega, que solo tiene dos y no tiene posibilidad de ensancharse.